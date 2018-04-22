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Вся улица в крови: в Кабуле в толпе подорвался смертник. Фото 18+

1.3тЧитать новость на украинском

В центре столицы Афганистана Кабула в толпе возле центра для регистрации избирателей накануне парламентских выборов подорвался смертник.

Количество жертв на данный момент уточняется, передает AFP. Пока известно только о шести пострадавших.

Однако очевидцы утверждают, что в результате теракта ранения получило огромное количество людей.

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Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за взрыв.

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Как сообщал "Обозреватель", 27 января текущего года в Кабуле прогремел мощный взрыв в районе, где находится ряд иностранных посольств. В результате погибли около ста человек.

Перед этим, 20 января, четверо вооруженных боевиков напали на Intercontinental Hotel в Кабуле. В результате трагедии погибли семь граждан Украины.

Место
АфганистанКабул
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