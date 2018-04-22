Вся улица в крови: в Кабуле в толпе подорвался смертник. Фото 18+

В центре столицы Афганистана Кабула в толпе возле центра для регистрации избирателей накануне парламентских выборов подорвался смертник.

Количество жертв на данный момент уточняется, передает AFP. Пока известно только о шести пострадавших.

#BREAKING Suicide attack hits voter registration centre in Kabul: police — AFP news agency (@AFP) 22 апреля 2018 г.

Однако очевидцы утверждают, что в результате теракта ранения получило огромное количество людей.

Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как сообщал "Обозреватель", 27 января текущего года в Кабуле прогремел мощный взрыв в районе, где находится ряд иностранных посольств. В результате погибли около ста человек.

Перед этим, 20 января, четверо вооруженных боевиков напали на Intercontinental Hotel в Кабуле. В результате трагедии погибли семь граждан Украины.