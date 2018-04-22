Вся улица в крови: в Кабуле в толпе подорвался смертник. Фото 18+

В центре столицы Афганистана Кабула в толпе возле центра для регистрации избирателей накануне парламентских выборов подорвался смертник.
Количество жертв на данный момент уточняется, передает AFP. Пока известно только о шести пострадавших.
#BREAKING Suicide attack hits voter registration centre in Kabul: police— AFP news agency (@AFP) 22 апреля 2018 г.
Однако очевидцы утверждают, что в результате теракта ранения получило огромное количество людей.
These photos sent to me by some eyewitnesses show that the explosion left many casualties.#Kabul #KabulBlast #AFG pic.twitter.com/FiFnzg5f8v— Zakarya Hassani (@ZHassani7) 22 апреля 2018 г.
Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за взрыв.
Как сообщал "Обозреватель", 27 января текущего года в Кабуле прогремел мощный взрыв в районе, где находится ряд иностранных посольств. В результате погибли около ста человек.
Перед этим, 20 января, четверо вооруженных боевиков напали на Intercontinental Hotel в Кабуле. В результате трагедии погибли семь граждан Украины.