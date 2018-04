Вся улица в крови: в Кабуле в толпе подорвался смертник. Фото 18+

В центре столицы Афганистана Кабула в толпе возле центра для регистрации избирателей накануне парламентских выборов подорвался смертник.

Количество жертв на данный момент уточняется, передает AFP. Пока известно только о шести пострадавших.

Однако очевидцы утверждают, что в результате теракта ранения получило огромное количество людей.

These photos sent to me by some eyewitnesses show that the explosion left many casualties.#Kabul #KabulBlast #AFG pic.twitter.com/FiFnzg5f8v