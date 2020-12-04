В центре Белграда прогремел взрыв, один человек погиб, двое ранены. Видео и фото

Борис Бондарь Мир 18:23, 4.12.2020 Обновлено: 21:01, 4.12.2020

В столице Сербии Белграде 4 декабря прогремел взрыв возле телецентра RTS. Погиб один человек, двое получили ранения.

Об этом сообщило издание RTS. Взрывная волна выбила стекла в окнах близлежащих домов и повредила припаркованные рядом автомобили.

По предварительным данным, мог сдетонировать баллон со сварочным газом. Он находился в автомобиле сотрудников компании "Энинг Энергетика", которые приехали в телецентр, чтобы устранить неисправности в системе кондиционирования.

Машину с баллонами разорвало
vecernji.hr
Взрывной волной выбило стекла в окнах
is-radio.com

Один сотрудник компании погиб, другой получил тяжелые ранения. Также незначительно пострадал работник телецентра.

На место происшествия выехали медики и правоохранители, которые выяснят причину взрыва.

Взрыв прогремел возле телецентра RTS
Google

Как сообщал OBOZREVATEL, в больнице № 40 Новой Москвы (Россия), предназначенной для пациентов с коронавирусом, взорвался кислород. Инцидент произошел в поселке Коммунарка.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Главой района на Закарпатье может стать гражданин Венгрии, – журналист

Террористы на Донбассе ударили по ВСУ из артиллерии – штаб ООС

Вопрос закупки САУ Дана-М2: почему сделка оказалась проблемной

Елена Зеленская появилась на публике в черном костюме и вызвала споры у поклонников

В МВД пообещали, что восстановленный судом экс-командир "Беркута" не будет служить в полиции