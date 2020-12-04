В центре Белграда прогремел взрыв, один человек погиб, двое ранены. Видео и фото

В столице Сербии Белграде 4 декабря прогремел взрыв возле телецентра RTS. Погиб один человек, двое получили ранения.

Об этом сообщило издание RTS. Взрывная волна выбила стекла в окнах близлежащих домов и повредила припаркованные рядом автомобили.

По предварительным данным, мог сдетонировать баллон со сварочным газом. Он находился в автомобиле сотрудников компании "Энинг Энергетика", которые приехали в телецентр, чтобы устранить неисправности в системе кондиционирования.

Один сотрудник компании погиб, другой получил тяжелые ранения. Также незначительно пострадал работник телецентра.

На место происшествия выехали медики и правоохранители, которые выяснят причину взрыва.

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