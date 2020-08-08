В центре Бейрута начались столкновения: в ход пошли слезоточивый газ и камни. Фото и видео

Мирослав Семенюк Мир 17:38, 8.08.2020 Обновлено: 18:49, 8.08.2020

В центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции.

Как сообщает РИА Новости, в 16:00 начался массовый антиправительственный митинг, почти сразу он перешел в беспорядки.

Полиция использует слезоточивый газ. Протестующие в ответ бросают камни.

Периодически правоохранители отступают под напором толпы и градом камней. В район стягиваются дополнительные силы.

Машины Красного креста и Гражданской обороны работают на месте столкновений. Уже пострадали 109 человек, 14 доставлены в больницы.

Тем временем, демонстрантам удалось занять здание МИД Ливана.

Столкновения в Бейруте
Столкновения в Бейруте

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