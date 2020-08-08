В центре Бейрута начались столкновения: в ход пошли слезоточивый газ и камни. Фото и видео

Полиция оттесняет демонстрантов.
В центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции.
Как сообщает Telegram-канал "Поддубный", полиция использует слезоточивый газ.
Протестующие в ответ бросают камни.
Столкновения в Бейруте Telegram РИА Новости
Столкновения в Бейруте Telegram РИА Новости
Столкновения в Бейруте Telegram РИА Новости
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта.
Число погибших составило по меньшей мере 135, более 3,7 тыс. человек пострадали.
В больницах Бейрута не хватало места для раненых. Более 30 команд Красного Креста привлекли к работе на месте ЧП.
Согласно предварительным выводам силовых структур Ливана, во время сварочных работ в порту взорвались 2700 тонн селитры.
Разрушения города показали с высоты птичьего полета.