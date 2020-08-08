В центре Бейрута начались столкновения: в ход пошли слезоточивый газ и камни. Фото и видео

В центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции.

Как сообщает Telegram-канал "Поддубный", полиция использует слезоточивый газ.

Протестующие в ответ бросают камни.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта.

Число погибших составило по меньшей мере 135, более 3,7 тыс. человек пострадали.

В больницах Бейрута не хватало места для раненых. Более 30 команд Красного Креста привлекли к работе на месте ЧП.

Согласно предварительным выводам силовых структур Ливана, во время сварочных работ в порту взорвались 2700 тонн селитры.