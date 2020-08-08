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В центре Бейрута начались столкновения: в ход пошли слезоточивый газ и камни. Фото и видео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
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Полиция оттесняет демонстрантов

Полиция оттесняет демонстрантов.

В центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции.

Как сообщает Telegram-канал "Поддубный", полиция использует слезоточивый газ.

Протестующие в ответ бросают камни.

Столкновения в Бейруте

Столкновения в Бейруте Telegram РИА Новости

Столкновения в Бейруте

Столкновения в Бейруте Telegram РИА Новости

Столкновения в Бейруте

Столкновения в Бейруте Telegram РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL:

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