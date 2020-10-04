В центр Минска на Марш за свободу политзаключенных стянули водометы и автозаки: все детали

В воскресенье, 4 октября, в Минске (Беларусь) проходит марш в поддержку освобождения политзаключенных режима нелегитимного президента Александра Лукашенко. Силовики стянули в центр города дополнительные силы и технику – автозаки и машины с водометами.

Кроме того, по сообщениям в соцсетях сегодня в белорусской столице не работают некоторые торговые центры и заведения.

Скопление автозаков у стеллы в центре Минска. TUT.BY

Добавим, что марш посвящен памяти погибшего Дениса Кузнецова – одному из задержанных 29 сентября, который содержался в СИЗО на Окрестина. Его госпитализировали из изолятора с переломами костей черепа, открытой черепно-мозговой травмой и переломами ребер. По официальной версии, мужчина упал со второго яруса нар.

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Оппозиционные силы опубликовали план действий на марш 4 октября. Общий сбор назначен на 14:00 около Стелы в центре Минска.

"В 15:00 выдвигаемся от Стелы, идем по первому кольцу (пр. Машерова), у метро "Молодежная" поворачиваем направо и по Кальварийской идем до Пушкинской, после поворачиваем налево, в сторону пр. Дзержинского и идем туда по Жукова. Совсем немного проходим по пр. Дзержинского и поворачиваем к ЦИП на 1-й переулок Окрестина 36", – говорится в сообщении.

Карта маршрута Скриншот

Также белорусов призвали собираться во всех городах, а в Жодино и Барановичвх выйти к тюрьмам, где держат политзаключенных.

Силовики у минского Дворца спорта

Силовики стянули технику в центр города

В Минске силовики задержали парня и отвели его в микроавтобус.

В Минске закрыты некоторые станции метро – "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа".

Пропускная способность мобильного интернета в Минске 4 октября была снижена по требованию госорганов, сообщил белорусский оператор А1.

На улице Каховской в Минске заметили большую колонну демонстрантов с бело-красно-белыми флагами.

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич высказалась за более жесткие санкции в отношении властей Беларуси.

В центре Минска у Стеллы собрались люди в медицинских масках на лицах. При этом даже есть протестующие на инвалидных колясках. Отметим, что силовики установили на свои авто колонки, из которых звучат предупреждения для митингующих. Белорусам говорят, что митинг не санкционирован, и что запрещается скрывать свои лица под масками.

Белорусы у Стеллы

Протестующие в Минске

Силовики провели задержания людей, которые собрались у Стеллы. Омоновцы увели несколько человек.

Задержания в Минске

Силовики задержали протестующих в Минске

В Минске несколько сотен человек стояли на горке у гостиницы "Планета" и скандировали "Жыве Беларусь!".

Митинг в Минске

Белорусы скандировали "Жыве Беларусь!"

В Минске рядом с Дворцом спорта против митингующих применили водомет.

В Минске протестующие повредили машину с водометом, которую применили против людей.

К 17:00 количество участников акции протеста в Минске превысило 100 тысяч человек.

После 18:30 большинство митингующих направились к Изолятору временного содержания на улице Окрестина – это были конечная точка шествия.

Протестующие направились в ИВС на ул. Окрестина

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская поддержала идею того, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон вел диалог с Владимиром Путиным относительно ситуации в Беларуси.