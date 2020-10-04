В центр Минска на Марш за свободу политзаключенных стянули водометы и автозаки: все детали

В воскресенье, 4 октября, в Минске (Беларусь) пройдет марш в поддержку освобождения политзаключенных режима нелегитимного президента Александра Лукашенко. Силовики стянули в центр города дополнительные силы и технику – автозаки и машины с водометами.

Кроме того, по сообщениям в соцсетях сегодня в белорусской столице не работают некоторые торговые центры и заведения.

Добавим, что марш посвящен памяти погибшего Дениса Кузнецова – одному из задержанных 29 сентября, который содержался в СИЗО на Окрестина. Его госпитализировали из изолятора с переломами костей черепа, открытой черепно-мозговой травмой и переломами ребер. По официальной версии, мужчина упал со второго яруса нар.

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Оппозиционные силы опубликовали план действий на марш 4 октября. Общий сбор назначен на 14:00 около Стелы в центре Минска.

"В 15:00 выдвигаемся от Стелы, идем по первому кольцу (пр. Машерова), у метро "Молодежная" поворачиваем направо и по Кальварийской идем до Пушкинской, после поворачиваем налево, в сторону пр. Дзержинского и идем туда по Жукова. Совсем немного проходим по пр. Дзержинского и поворачиваем к ЦИП на 1-й переулок Окрестина 36", – говорится в сообщении.

Также белорусов призвали собираться во всех городах, а в Жодино и Барановичвх выйти к тюрьмам, где держат политзаключенных.

В Минске силовики задержали парня и отвели его в микроавтобус.

В Минске закрыты некоторые станции метро – "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа".

Пропускная способность мобильного интернета в Минске 4 октября была снижена по требованию госорганов, сообщил белорусский оператор А1.

На улице Каховской в Минске заметили большую колонну демонстрантов с бело-красно-белыми флагами.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская поддержала идею того, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон вел диалог с Владимиром Путиным относительно ситуации в Беларуси.