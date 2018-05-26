В Третьяковской галерее изувечили шедевр Репина: все подробности

В Москве вандал изувечил картину "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее.

Вечером, 25 мая, мужчина разбил стеклянное ограждение металлическим столбиком ограждения и порезал холст кисти художника Ильи Репина. По словам работников музея, "картине нанесены серьезные повреждения". Но изображения лиц и рук царя и его сына не пострадали. Полотно отправили на реставрацию. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По данным канала Mash, вандалом оказался 37-летний россиянин Игорь Подпорин. Его сразу же задержали. Свой поступок он пояснил тем, что картина якобы неправильная. По его мнению, Иван Грозный не убивал сына, поэтому холст нужно порвать.

Картина "Иван Грозный убивает своего сына"

На россиянина завели уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия".

Вандал Игорь Подпорин

Отмечается, что эксперты назвали сумму ущерба в 500 тысяч рублей (около 212,5 тысяч гривен. - Ред). Специалисты обещают скоро вернуть полотно с реставрации.

В LIFE SHOT напомнили, что это не первое нападение на "Иван Грозный и сын его Иван...". В 1913-ом году иконописец Абрам Балашов с криком "Довольно крови! Долой кровь!" накинулся на полотно с ножом и нанес три пореза. Репин лично приехал с дачи в Финляндии, чтобы восстановить шедевр. Хранитель Третьяковки, узнав тогда о порче полотна, бросился под поезд.

Игорь Подпорин Mash

Картина Репина "Иван грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года", также известная под названием "Иван Грозный убивает своего сына" впервые была показана в 1885 году.

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