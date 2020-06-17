В трех штатах Америки зафиксировали антирекорды по количеству новых случаев COVID-19

В трех штатах Америки зафиксировали рекордное количество роста больных COVID-19.

Как сообщает CNN, по состоянию на среду, 17 июня, в 21 штате наблюдается рост количества заболеваний, а в Техасе, Флориде и Аризоне зафиксировали рекордные значения новых случаев.

"Сейчас горячими зонами мы можем назвать Аризону, Флориду и Техас – там число новых случаев очень быстро растет", – заявила доцент кафедры биологии в Массачусетском университете в Дартмуте Эрин Бромейдж.

Например, в Техасе за день зафиксировали более 2,3 тысячи случаев, в Аризоне – почти 2,4 тысячи, а во Флориде – свыше 2,8 тысяч.

Власти заявили, что все дело в большем количестве тестов, но медики отрицают такую взаимосвязь. По их словам, тогда рост отличался бы от обычного на пару процентов, а не на 50-150, как сейчас.

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