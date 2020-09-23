В топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time вошло рекордное количество врачей и ученых

Журнал Time опубликовал список ста самых влиятельных людей 2020 года, в который вошли как известные лидеры, так и неожиданные люди.

Издание Time, опубликовав список, подчеркнуло, что составляет его ежегодно на протяжении 20 лет. Но такого года не было никогда.

"Список этого года выглядит совсем не так, как любой из нас мог предсказать всего шесть месяцев назад”, – отметило издание.

В списке этого года можно найти не только людей, обладающих традиционной властью - глав государств, генеральных директоров, ведущих артистов. Он также включил в себя множество менее известных людей, которые воспользовались моментом, чтобы спасти жизни, поднять дух, восстановить мир.

В списке-2020 содержится рекордное количество врачей, медсестер и ученых.

В разделе "Лидеры" расположились президент США Дональд Трамп, его соперник на предстоящих выборах в ноябре 2020 года Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, руководитель КНР Си Цзиньпин.

В категорию "Иконы" журнал включил медсестру из Нью-Йорка Эмми ОʼСалливан, которая работает в больнице, где зафиксировали первый в городе случай COVID-19.

Женщина сама заразилась коронавирусом, четыре дня находилась на аппарате ИВЛ, а через две недели она вернулась на работу.

В категорию “Новаторы” попала специалист по инфекционным заболеваниям из Мюнхена Камилла Роте. Она выяснила, что коронавирус может передаваться от человека к человеку бессимптомно.

Издание отметило, что обычно при составлении списка "фокусируется на живых", но в 2020 году в списке достаточно много людей, которые ушли из жизни. В частности, несколько человек, в убийстве которых обвиняют полицейских, в том числе афроамериканец Джордж Флойд из Миннеаполиса.

Также в раздел “Иконы” попали основатели движения Black Lives Matter, созданного после убийства полицейскими афроамериканца Флойда, Алисия Гарза, Опал Томети и Патрисс Каллорс

Пятьдесят четыре человека в списке – женщины, больше, чем когда-либо прежде.

Как сообщал OBOZREVATEL, журнал Time опубликовал обновленный рейтинг 100 самых влиятельных людей мира в 2019 году, в котором вновь не оказалось президента России Владимира Путина.