В Токио сошел с рельсов пассажирский поезд

Карина Бондаренко Мир 06:28, 12.06.2020 Обновлено: 06:40, 12.06.2020

В столице Японии Токио утром 12 мая пассажирский поезд сошел с рельсов.

Происшествие случилось в районе станции Аото. Об этом сообщило местное агенство Kyodo, передает ТАСС. Состав следовал в столичный аэропорт Нарита.

По предварительной информации, в ЧП никто не пострадал. Причина случившегося выясняется. Движение по железнодорожной ветке временно приостановили.

Пассажирский поезд в Токио
Пикабу

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Одессе поезд сошел с рельсов и загорелся. Появилось видео жесткой аварии.

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Мир

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