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12 июня • обновлено в 07:05
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В Токио сошел с рельсов пассажирский поезд

2.2т
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В столице Японии Токио утром 12 мая пассажирский поезд сошел с рельсов.

Происшествие случилось в районе станции Аото. Об этом сообщило местное агенство Kyodo, передает ТАСС. Состав следовал в столичный аэропорт Нарита.

По предварительной информации, в ЧП никто не пострадал. Причина случившегося выясняется. Движение по железнодорожной ветке временно приостановили.

Пассажирский поезд в Токио

Пассажирский поезд в Токио

Пикабу

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Одессе поезд сошел с рельсов и загорелся. Появилось видео жесткой аварии.

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Автор
Карина Бондаренко
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