В Техасе взорвалось газовое хранилище: на заводе вспыхнул масштабный пожар. Фото
На заводе по производству сжиженного природного газа в американском городе Монт Белвье, штат Техас, 29 июля вспыхнул масштабный пожар.
Происшествие случилось в результате взрыва хранилища газа, расположенном на предприятии Lone Star в Монт Белвье, сообщает Houston Chronicle.
На данный момент возгорание продолжают тушить. Информация о пострадавших, а также причина взрыва пока неизвестна.
На кадрах с места взрыва, размещенных в социальных сетях, видны столбы пламени, а также пожарные машины, прибывшие для тушения пожара.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в США первый в этом сезоне атлантический ураган "Ханна" ударил по побережью Техаса со скоростью ветра до 150 километров в час.