В Техасе взорвалось газовое хранилище: на заводе вспыхнул масштабный пожар. Фото

Карина Бондаренко Мир 06:27, 30.07.2020

На заводе по производству сжиженного природного газа в американском городе Монт Белвье, штат Техас, 29 июля вспыхнул масштабный пожар.

Происшествие случилось в результате взрыва хранилища газа, расположенном на предприятии Lone Star в Монт Белвье, сообщает Houston Chronicle.

На данный момент возгорание продолжают тушить. Информация о пострадавших, а также причина взрыва пока неизвестна.

На кадрах с места взрыва, размещенных в социальных сетях, видны столбы пламени, а также пожарные машины, прибывшие для тушения пожара.

Взрыв хранилища природного газа в Техасе
Paul Bergen в Twitter
Взрыв хранилища природного газа в Техасе
Paul Bergen в Twitter
Взрыв хранилища природного газа в Техасе
Paul Bergen в Twitter
Взрыв хранилища природного газа в Техасе
Paul Bergen в Twitter
Взрыв хранилища природного газа в Техасе
ABC13 Houston в Twitter

Ранее OBOZREVATEL писал, что в США первый в этом сезоне атлантический ураган "Ханна" ударил по побережью Техаса со скоростью ветра до 150 километров в час.

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