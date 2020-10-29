В Техасе сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами. Фото и видео экокатастрофы

Борис Бондарь Мир 23:52, 29.10.2020 Обновлено: 00:13, 30.10.2020

В США на юго-востоке Техаса сошел с рельсов товарный поезд, перевозивший химикаты и нефтепродукты, из-за чего власть объявила эвакуацию местных жителей.

Об этом сообщило NBC News. Крушение произошло утром 29 октября недалеко от Морисвилля.

Учащиеся ближайшей начальной и средней школы были эвакуированы. Власть призвала эвакуироваться все предприятия и дома в пределах мили (1,6 км) от места аварии.

Сообщений о пострадавших не поступало. Причина аварии пока не названа.

Поезд состояли из 10 пустых и 15 загруженных вагонов. Значительные повреждения получили пять цистерн, из четырех произошла утечка нефтепродуктов.

Райан Рэйли, который работал рядом с местом крушения, рассказал журналистам, что происходящее было похоже на землетрясение, а затем отключилось электричество.

"Было похоже на приближающийся торнадо", – сказал Рэйли.

Место катастрофы
NBC News
Причина аварии пока не названа
Ryan Raley
Крушение произошло недалеко от Морисвилля
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Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на среду, 28 октября, в Кривом Роге Днепропетровской области во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. По предварительным данным, авария произошла вследствие разъединения сцепления вагонов.

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