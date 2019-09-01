Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Техасе произошло кровавое побоище со стрельбой на улице: появились подробности и видео

2.6т Читать материал на украинском

В США в результате стрельбы в западном Техасе 31 августа были убиты пять человек и не менее 21 ранены.

Об этом сообщил глава полицейского управления города Одесса, штат Техас Майкл Герке. По меньшей мере один подозреваемый был застрелен у кинотеатра "Синерджи" в Одессе, сообщает "Голос Америки".

Во время пресс-конференции начальник местной полиции Майкл Герке заявил, что среди пострадавших при стрельбе по крайней мере трое сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в субботу подозреваемый угнал почтовый фургон и открыл беспорядочную стрельбу в населенных пунктах Одесса и Мидленд. Первоначально сообщалось о нескольких стрелявших, однако, по словам Герке, полиция пришла к выводу, что в стрельбе задействован один подозреваемый.

Новости
В Кривом Роге произошла массовая перестрелка: подробности

Герке заявил, что, хотя непосредственная угроза миновала, власти советуют сохранять бдительность. Департамент общественной безопасности Техаса призвал местных жителей избегать основных шоссе. Другие детали пока неизвестны.

Вице-президент Майк Пенс выразил соболезнования семьям погибших.

"Мы благодарим органы правопорядка в Одессе за их мужество и оперативно выполненную работу. Со стороны администрации президента мы задействовали все средства федерального правительства. Они уже на месте происшествия. Президент провел разговор с генеральным прокурором. ФБР сейчас помогает местным органам правопорядка в расследовании", - заявил Пенс.

Вице-президент США отметил, что он и администрация президента "полны решимости работать с лидерами в обеих партиях Конгресса, чтобы принять меры по борьбе с массовым насилием в нашей стране".

Новости
В США мужчина застрелил двух детей, забравшихся на его территорию

Стрельба в Одессе произошла лишь за день до того, как целый ряд законодательных мер по ограничению свободным владением оружием должны были вступить в силу в штате Техас.

В Техасе произошло кровавое побоище со стрельбой: подробности и видео
В Техасе произошло кровавое побоище со стрельбой: подробности и видео
В Техасе произошло кровавое побоище со стрельбой: подробности и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в США 3 и 4 августа злоумышленники открыли огонь по людям в трех разных городах. В результате инцидентов погибло по меньшей мере 29 человек и десятки пострадали.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
США Даллас
Тег
стрельба
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
0
Смешно
0
Интересно
11
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Ковбои не поделили "мой бюфштекс "?))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...