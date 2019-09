В Техасе произошло кровавое побоище со стрельбой на улице: появились подробности и видео

В США в результате стрельбы в западном Техасе 31 августа были убиты пять человек и не менее 21 ранены.

Об этом сообщил глава полицейского управления города Одесса, штат Техас Майкл Герке. По меньшей мере один подозреваемый был застрелен у кинотеатра "Синерджи" в Одессе, сообщает "Голос Америки".

Во время пресс-конференции начальник местной полиции Майкл Герке заявил, что среди пострадавших при стрельбе по крайней мере трое сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в субботу подозреваемый угнал почтовый фургон и открыл беспорядочную стрельбу в населенных пунктах Одесса и Мидленд. Первоначально сообщалось о нескольких стрелявших, однако, по словам Герке, полиция пришла к выводу, что в стрельбе задействован один подозреваемый.

Герке заявил, что, хотя непосредственная угроза миновала, власти советуют сохранять бдительность. Департамент общественной безопасности Техаса призвал местных жителей избегать основных шоссе. Другие детали пока неизвестны.

