В Техасе произошло кровавое побоище со стрельбой на улице: появились подробности и видео

В США в результате стрельбы в западном Техасе 31 августа были убиты пять человек и не менее 21 ранены.

Об этом сообщил глава полицейского управления города Одесса, штат Техас Майкл Герке. По меньшей мере один подозреваемый был застрелен у кинотеатра "Синерджи" в Одессе, сообщает "Голос Америки".

Во время пресс-конференции начальник местной полиции Майкл Герке заявил, что среди пострадавших при стрельбе по крайней мере трое сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в субботу подозреваемый угнал почтовый фургон и открыл беспорядочную стрельбу в населенных пунктах Одесса и Мидленд. Первоначально сообщалось о нескольких стрелявших, однако, по словам Герке, полиция пришла к выводу, что в стрельбе задействован один подозреваемый.

Герке заявил, что, хотя непосредственная угроза миновала, власти советуют сохранять бдительность. Департамент общественной безопасности Техаса призвал местных жителей избегать основных шоссе. Другие детали пока неизвестны.

BREAKING NEWS: Mass shooting in Odessa, Texas. 5 dead, 21 injured. The shooter was driving around shopping centers and fired at random people. The suspect, white male in his mid-30s shot and killed by police. #TexasShooting pic.twitter.com/rd3mZVqnwQ — Max Howroute▫️ (@howroute) 31 серпня 2019 р.

Вице-президент Майк Пенс выразил соболезнования семьям погибших.

"Мы благодарим органы правопорядка в Одессе за их мужество и оперативно выполненную работу. Со стороны администрации президента мы задействовали все средства федерального правительства. Они уже на месте происшествия. Президент провел разговор с генеральным прокурором. ФБР сейчас помогает местным органам правопорядка в расследовании", - заявил Пенс.

Вице-президент США отметил, что он и администрация президента "полны решимости работать с лидерами в обеих партиях Конгресса, чтобы принять меры по борьбе с массовым насилием в нашей стране".

Стрельба в Одессе произошла лишь за день до того, как целый ряд законодательных мер по ограничению свободным владением оружием должны были вступить в силу в штате Техас.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США 3 и 4 августа злоумышленники открыли огонь по людям в трех разных городах. В результате инцидентов погибло по меньшей мере 29 человек и десятки пострадали.

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