Обвалились 4 этажа: в Тбилиси взорвался жилой дом, есть пострадавшие

В столице Грузии Тбилиси произошел взрыв газа в жилом 16-этажном доме. В результате ЧП пострадали четыре человека, один находится в реанимации.

Инцидент случился утром в субботу, 19 октября, на проспекте Давида Гурамишвили, передает "Кавказский узел" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

От детонации обвалились стены и перегородки между квартирами с первого по четвертый этаж. В сотнях квартир выбиты стекла, повреждены около десяти автомобилей, припаркованных поблизости.

Взрыв газа в доме

Предварительно, взрыв произошел из-за газового водонагревателя, кустарно установленного в квартире.

Наиболее серьезные ожоги получил владелец этой квартиры. "Площадь ожогов составляет 60-65%, повреждения третьей степени. У пациента отмечаются ожоги дыхательных путей, ожоговый шок. Состояние тяжелейшее. Проводятся реанимационные мероприятия", – сообщил врач Тбилисского ожогового центра Георгий Давлианидзе.

Взрыв газа в доме

"Мы живем на третьем этаже, взрыв прогремел прямо над нами. У нас все разрушилось: стены, потолки, выбиты окна, разрушены рамы окон", – рассказала жительница дома Мтвариса Бузашвили.

"Взрыв был настолько сильным, что мы чуть с кровати не упали. Решили, что весь район взлетел на воздух", – добавил другой очевидец.

Как писал OBOZREVATEL, в городе Джелалабад в Афганистане в понедельник, 7 октября, у армейского автобуса прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, еще 27 получили ранения.

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