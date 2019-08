В Танзании в ДТП за раз убило 61 человека: все детали аварии. Фото 18+

В субботу, 10 августа, в Танзании в результате взрыва бензовоза погиб 61 человек, еще 70 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом со ссылкой на правительство страны сообщает CNN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что водитель бензовоза пытался избежать столкновения с мотоциклом и не справился с управлением, в результате чего авто перевернулось и через 20 минут взорвалось.

По словам очевидцев, после аварии из цистерны бензовоза начало течь топливо, которое местные жители пытались набрать в подручные емкости. В момент взрыва на месте происшествия находились около 150 человек.

Авария произошла в 8:15 по местному времени, а уже к 15:00 были завершены спасательные работы. Тела погибших доставили в местную больницу для опознания.

Внимание! Кадры 18+

Дорога, на которой произошла авария, является одной из ключевых транспортных магистралей Танзании, используемой для транспортировки импорта и экспорта. Она соединяет город Морогоро с Дар-эс-Саламом – самым густонаселенным населенным пунктом и бывшей столицей страны.

Fuel tanker explosion burns to death 62 people in #Tanzania. 70 others are being treated for burns. Incident happened in Morogoro after the tanker got involved in an accident on Saturday. Acc. to witnesses explosion occurred when someone tried to take the truck's battery pic.twitter.com/lijITAfdh4