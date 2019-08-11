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В Танзании в ДТП за раз убило 61 человека: все детали аварии. Фото 18+

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В субботу, 10 августа, в Танзании в результате взрыва бензовоза погиб 61 человек, еще 70 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом со ссылкой на правительство страны сообщает CNN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что водитель бензовоза пытался избежать столкновения с мотоциклом и не справился с управлением, в результате чего авто перевернулось и через 20 минут взорвалось.

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Взрыв бензовоза в Танзании

Взрыв бензовоза в Танзании

CNN

По словам очевидцев, после аварии из цистерны бензовоза начало течь топливо, которое местные жители пытались набрать в подручные емкости. В момент взрыва на месте происшествия находились около 150 человек.

Авария произошла в 8:15 по местному времени, а уже к 15:00 были завершены спасательные работы. Тела погибших доставили в местную больницу для опознания.

Внимание! Кадры 18+

Взрыв бензовоза в Танзании

Взрыв бензовоза в Танзании

Соцсети

Взрыв бензовоза в Танзании

Взрыв бензовоза в Танзании

The Citizen

Взрыв бензовоза в Танзании

Взрыв бензовоза в Танзании

CNN

Дорога, на которой произошла авария, является одной из ключевых транспортных магистралей Танзании, используемой для транспортировки импорта и экспорта. Она соединяет город Морогоро с Дар-эс-Саламом – самым густонаселенным населенным пунктом и бывшей столицей страны.

В Танзании в ДТП за раз убило 61 человека: все детали аварии. Фото 18+

news.cn

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Лион (Франция) произошел взрыв, в результате чего 13 человек получили ранения.

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Тема
новости мира
Место
Танзания
Тег
взрыв
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