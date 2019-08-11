В Танзании в ДТП за раз убило 61 человека: все детали аварии. Фото 18+

В субботу, 10 августа, в Танзании в результате взрыва бензовоза погиб 61 человек, еще 70 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом со ссылкой на правительство страны сообщает CNN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что водитель бензовоза пытался избежать столкновения с мотоциклом и не справился с управлением, в результате чего авто перевернулось и через 20 минут взорвалось.

Взрыв бензовоза в Танзании CNN

По словам очевидцев, после аварии из цистерны бензовоза начало течь топливо, которое местные жители пытались набрать в подручные емкости. В момент взрыва на месте происшествия находились около 150 человек.

Авария произошла в 8:15 по местному времени, а уже к 15:00 были завершены спасательные работы. Тела погибших доставили в местную больницу для опознания.

Внимание! Кадры 18+

Взрыв бензовоза в Танзании Соцсети

Взрыв бензовоза в Танзании The Citizen

Взрыв бензовоза в Танзании CNN

Дорога, на которой произошла авария, является одной из ключевых транспортных магистралей Танзании, используемой для транспортировки импорта и экспорта. Она соединяет город Морогоро с Дар-эс-Саламом – самым густонаселенным населенным пунктом и бывшей столицей страны.

news.cn

Fuel tanker explosion burns to death 62 people in #Tanzania. 70 others are being treated for burns. Incident happened in Morogoro after the tanker got involved in an accident on Saturday. Acc. to witnesses explosion occurred when someone tried to take the truck's battery pic.twitter.com/lijITAfdh4 — The Observer (@observerug) August 11, 2019

Our deep thoughts & prayers goes to our brothers in #Tanzania after a fuel tanker crashed and exploded at Masivu, #Morogoro Town that killed over 60 while 70 are in critical condition.



Stupidity of siphoning fuel where there is an accident must stop! pic.twitter.com/Bii9bau4SG — Cyprian Nyakundi Escobar (@CisNyakundi) August 10, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Лион (Франция) произошел взрыв, в результате чего 13 человек получили ранения.

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