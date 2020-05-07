В Танзании тесты подтвердили COVID-19 у папайи и козы: разгорелся скандал

В Танзании национальная лаборатория подтвердила COVID-19 у образцов папайи и анализов от козы. Так президент страны решил проверить правильность тестирования. Однако в ВОЗ и Центре контроля и профилактике заболеваний от обвинений открестились – по их словам, дело не в тестах.

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Как сообщает Reuters, 3 мая президент Танзании Джон Магуфули заявил, что тесты, которые осуществляет национальная лаборатория здравоохранения, ненадежны. Случилось это после того, как они специально отправили на проверку образцы фруктов и даже машинное масло под видом человеческих анализов – у некоторых из них подтвердили COVID-19.

"Например, машинное масло от якобы 30-летнего мужчины по имени Джабир Хамза – результат отрицательный. Мы направили образец от плода хлебного дерева от якобы 45-летней женщины по имени Сара Самвел – окончательный результат не установили. А когда мы направили образец папайи и назвали его 26-летней Элизабет Эн, то в папайе обнаружили коронавирус", – заявил Магуфули.

В Танзании тесты подтвердили COVID-19 у папайи и козы

Кроме этого, положительный тест дали образцы, взятые у птицы и козы. В результате после инцидента директора лаборатории и руководителя отдела качества отстранили от работы.

Однако глава африканского Центра по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг заявил, что тесты "очень хорошие", а в той лаборатории проводится расследование, результаты которого вскоре сообщат. По его словам, в Африке, кроме тестов от ВОЗ, используются тесты, которые предоставил благотворительный фонд Джека Ма. Их используют и в других странах, откуда якобы никаких жалоб не поступало.

"В последние пару недель и месяцев мы распространяли тесты Фонда Джека Ма, которые были проверены и доказали свою надежность", – сказал Нкенгасонг.

Глава ВОЗ в Африке Матшидисо Моети согласился с этим заявлением и отметил, как тесты от ВОЗ, так и от Джека Ма, проверены и не могут сбоить настолько критично.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВОЗ считает, что Африка может стать новым эпицентром распространения коронавируса.

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