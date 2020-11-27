В Тайване депутаты забросали премьер-министра свиными внутренностями. Видео

В парламенте Тайваня депутаты оппозиционной партии "Гоминьдан" забросали свиными внутренностями премьер-министра страны и своих оппонентов во время дискуссии по поводу ослабления ограничений импорта свинины из США.

Об этом сообщило Reuters. В августе президент Цай Инь-вэнь объявил, что с 1 января правительство разрешит импорт свинины из США, содержащей рактопамин – добавку, запрещенную в Европейском союзе и Китае (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Гоминьдан" решительно выступила против этого решения. На последней сессии, которая началась в сентябре, оппозиционеры не давали возможность премьер-министру Су Цзэн-чаню выступать на трибуне по этому вопросу.

Во время очередной попытки выступить Су забросали свиными внутренностями. После этого между депутатами возникла потасовка.

В правящей партии осудили протесты оппозиционеров, заявив, что бросание свиных потрохов было пустой тратой еды, которая "воняла" в парламенте, и призвали вернуться к рациональным дебатам.

"Чтобы защитить здоровье людей и защитить основную часть продовольственной безопасности, оппозиционная партия не может не сопротивляться", – заявили в "Гоминьдан" после акции в парламенте.

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