В Таиланде 38-летняя женщина во второй раз заразилась коронавирусом COVID-19 уже после выздоровления.

Об этом сообщает The Nation Thailand. Впервые она заразилась в марте, однако вскоре выздоровела. Отмечается, что женщина вернулась в Таиланд из-за рубежа в марте. У нее обнаружили коронавирус и госпитализировали в одну из больниц в столице.

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Впоследствии женщина вылечилась, ее выписали из больницы и она вернулась домой в провинцию Чаяпхум. Однако с 3 апреля ей снова стало плохо и врачи сделали тест, который показал положительный результат на коронавирус.

В Таиланде женщина повторно заразилась коронавирусом

"Женщина с Чаяпхум заболела COVID-19 во второй раз после того, как вылечилась в Бангкоке в середине марта", – говорится в сообщении.

Сейчас местные власти пытаются установить круг лиц, с которыми женщина общалась в течение последних нескольких недель.

Отмечается, что в Чаяпхум уже зарегистрировано 109 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, во всем мире от коронавируса COVID-19 уже умерло более 90 тысяч человек, шестая часть из них – в США.

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