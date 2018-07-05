В Таиланде затонули два пассажирских судна: пропали без вести 49 туристов

В Таиланде на Пхукете перевернулись два пассажирских судна, в результате чего без вести пропали 49 человек.
По данным Bangkok Post, в общей сложности на них было 138 пассажиров, из которых 89 спаслись благодаря морякам ВМС королевства.
Один из туристов получил тяжелую травму, еще девять - легкие ранения. Отмечается, что в 17:45 по местному времени перевернулось судно для дайвинга Phoenix PD. К 21:00 спасли 48 пассажиров.
Крушение двух кораблей в Таиланде
Bangkok Post
В тот же вечер перевернулась яхта Koh Mai Ton с 39 людьми на борту. В списках без вести пропавших числились двое россиян, которые отправились покататься на аквабайке. Позже их нашли.
По данным AP, на суднах в основном были туристы из Китая, но присутствовали также граждане европейских стран. В свою очередь, посольство России в Таиланде пока не располагает данными о пострадавших гражданах РФ.
Крушение двух кораблей в Таиланде
ВВС
Крушение двух кораблей в Таиланде
ВВС
Крушение двух кораблей в Таиланде
AP
Крушение двух кораблей в Таиланде
China Xinhua News
Крушение двух кораблей в Таиланде
China Xinhua News
Крушение двух кораблей в Таиланде
China Xinhua News
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июня в Таиланде пропала в пещере группа футболистов школьной команды. К поиску детей были подключены боевые пловцы военно-морских сил.
В сети опубликовали фото и видео операции по их спасению. Дети оказались в ловушке после того, как проливные дожди затопили главный вход в пещеру Кхао Луанг.