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8 февраля • обновлено в 16:34
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В Таиланде военный открыл огонь в ТЦ: множество погибших. Видео

7.2т
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В субботу, 8 февраля, в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда военнослужащий открыл стрельбу по людям возле торгового центра.

По предварительной информации, в происшествии погибли 10 человек. Еще от 16 до 21 человека находятся в заложниках на четвертом этаже здания, пишет lenta.ru (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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В Таиланде военный открыл огонь посреди улицы

В Таиланде военный открыл огонь посреди улицы

Telegram-канал "Life shot"

Известно, что сначала солдат сначала убил своего командира после конфликта и еще двух человек в военном лагере. Затем он угнал автомобиль и на нем расстреливал людей на улице. После этого он приехал в торговый центр, где снова открыл стрельбу.

Во время расстрела мужчина вел прямые трансяции в Facebook. На видео он говорил, что у него устал палец от того, что он много нажимал на курок. Его страницу сразу же заблокировали.

Как сообщает телеканал Thai PBS, прежде чем зайти в торговый центр Terminal 21, военный выстрелил в здание из ручного гранатомета. Взрывом были убиты и ранены несколько человек. Также на первом этаже магазина начался пожар.

Ранее OBOZREVATEL писал, что неизвестный открыл стрельбу в одном из общежитий Техасского университета A&M в США, в результате чего, по предварительным данным, погибли 2 человека.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Таиланд
Тег
стрельба
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