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7 февраля • обновлено в 07:35
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В Таиланде родился одноглазый щенок-мутант. Необычные фото и видео

4.5т
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В Таиланде собака родила щенка-мутанта с одним глазом на голове, "рогом" посередине и огромными губами.

Мутант, названный Кевином в честь персонажа из мультфильма про миньонов, родился в помёте из двух щенят в провинции Чаченгсау, пишет TheSun (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Мы хотим, чтобы щенок выжил, даже если у него есть уродство. Мы хотим, чтобы он оставался домашним животным, пока он не вырастет", – рассказал хозяин щенка Сомджай Пуммаман.

В Таиланде родился одноглазый щенок-мутант. Необычные фото и видео

The Sun

По мнению мужчины, щенок принесет семье удачу. Пуммаман признался, что многие его друзья просили отдать им щенка, однако он отказался, поскольку хочет сам вырастить маленькое необычное существо.

В Таиланде родился одноглазый щенок-мутант. Необычные фото и видео

The Sun

В Таиланде родился одноглазый щенок-мутант. Необычные фото и видео

The Sun

"Щенок и собака мать Хайнуи здоровы, поэтому наша семья вырастит их сама", – сказал мужчина.

После того, как новости о необычном щенке распространились по всей деревне, к дому Пуммамана устремились его соседи, которые захотели увидеть счастливчика, некоторые из них даже стали использовать день рождения собаки, чтобы играть в лотерею.

Как сообщал OBOZREVATEL, в индийском штате Раджастан родился козленок-мутант с сильной деформацией черепа.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Таиланд
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