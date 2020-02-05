В Таиланде родился одноглазый щенок-мутант. Необычные фото и видео

В Таиланде собака родила щенка-мутанта с одним глазом на голове, "рогом" посередине и огромными губами.

Мутант, названный Кевином в честь персонажа из мультфильма про миньонов, родился в помёте из двух щенят в провинции Чаченгсау, пишет TheSun (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Мы хотим, чтобы щенок выжил, даже если у него есть уродство. Мы хотим, чтобы он оставался домашним животным, пока он не вырастет", – рассказал хозяин щенка Сомджай Пуммаман.

The Sun

По мнению мужчины, щенок принесет семье удачу. Пуммаман признался, что многие его друзья просили отдать им щенка, однако он отказался, поскольку хочет сам вырастить маленькое необычное существо.

The Sun

The Sun

"Щенок и собака мать Хайнуи здоровы, поэтому наша семья вырастит их сама", – сказал мужчина.

После того, как новости о необычном щенке распространились по всей деревне, к дому Пуммамана устремились его соседи, которые захотели увидеть счастливчика, некоторые из них даже стали использовать день рождения собаки, чтобы играть в лотерею.

Как сообщал OBOZREVATEL, в индийском штате Раджастан родился козленок-мутант с сильной деформацией черепа.

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