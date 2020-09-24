В Таиланде прошли многотысячные акции против власти военных. Фото и видео

В Таиланде тысячи людей вышли на протест перед парламентом в 24 сентября, когда законодатели обсуждали поправки к конституции королевства.

Об этом сообщило издание The New Leam. Протестующие требуют принятия новой конституции и отмены военного правления в стране.

Издание отметило, что в последние дни в Таиланде проходят крупнейшие и самые продолжительные антиправительственные протесты со времен военного переворота 2014 года. В воскресенье, 20 сентября, на улицы Бангкока вышло около 200 тысяч человек.

Таиланд имеет долгую историю государственных переворотов, но продолжающиеся протесты формируют новую волну политических волнений, которая началась в феврале этого года, когда продемократическая оппозиционная партия "Партия будущего вперед" была вынуждена распуститься.

Еще одно событие, которое, послужило катализатором продолжающихся демонстраций, – это исчезновение в июне продемократического активиста в изгнании Ванчалеарма Сацаксита, предположительно организованное властями Таиланда.

Протестующие требуют положить конец господству подавляющего инакомыслие и свободу слова короля Махи Вачиралонгкорна, который унаследовал трон в 2016 году и ведет величественный образ жизни. Он проводит большую часть времени за границей и редко появляется на публике.

Такое поведение вызвало острую критику у обычных людей, особенно на фоне пандемии COVID-19.

На выходных на улицы Бангкока вышло около 200 тысяч человек. Twitter Thai Enquirer

Люди требуют принятия новой конституции. Twitter Thai Enquirer

Тайцы протестуют против власти военных. Twitter Thai Enquirer

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году Парламент Таиланда запустил процедуру вступления принца Махи Вачиралонгкорна на монарший престол. Вачиралонгкорн стал королем страны после смерти своего отца, короля Пумипона Адульядета, скончавшегося в октябре.