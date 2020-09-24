В Таиланде прошли многотысячные акции против власти военных. Фото и видео

В Таиланде тысячи людей вышли на протест перед парламентом в 24 сентября, когда законодатели обсуждали поправки к конституции королевства.

Об этом сообщило издание The New Leam. Протестующие требуют принятия новой конституции и отмены военного правления в стране.

Издание отметило, что в последние дни в Таиланде проходят крупнейшие и самые продолжительные антиправительственные протесты со времен военного переворота 2014 года. В воскресенье, 20 сентября, на улицы Бангкока вышло около 200 тысяч человек.

Таиланд имеет долгую историю государственных переворотов, но продолжающиеся протесты формируют новую волну политических волнений, которая началась в феврале этого года, когда продемократическая оппозиционная партия "Партия будущего вперед" была вынуждена распуститься.

Еще одно событие, которое, послужило катализатором продолжающихся демонстраций, – это исчезновение в июне продемократического активиста в изгнании Ванчалеарма Сацаксита, предположительно организованное властями Таиланда.

Протестующие требуют положить конец господству подавляющего инакомыслие и свободу слова короля Махи Вачиралонгкорна, который унаследовал трон в 2016 году и ведет величественный образ жизни. Он проводит большую часть времени за границей и редко появляется на публике.

Такое поведение вызвало острую критику у обычных людей, особенно на фоне пандемии COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году Парламент Таиланда запустил процедуру вступления принца Махи Вачиралонгкорна на монарший престол. Вачиралонгкорн стал королем страны после смерти своего отца, короля Пумипона Адульядета, скончавшегося в октябре.