В Таиланде помиловали всех заключенных украинцев

В Таиланде под коллективное помилование попали все 16 граждан Украины, которые находятся в исправительных учреждениях страны.

Его объявили по случаю дня рождения тайского монарха Рамы X, сообщается на сайте украинского посольства в Таиланде.

Полное помилование получили семеро украинцев, их освободили из-под стражи. Еще семерым сократили сроки наполовину и двум – на 1/6 часть.

" Посольство и впредь будет прилагать максимальные усилия для обеспечения соблюдения законных прав и интересов всех граждан Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме, в том числе тех, кто пока еще находится в местах лишения свободы этих стран", – подчеркнули в ведомстве.

Имена освобожденных украинцев не называются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года президент России Владимир Путин помиловал 11 граждан Украины, в том числе политзаключенного режиссера Олега Сенцова.