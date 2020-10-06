В Таиланде помиловали всех заключенных украинцев
В Таиланде под коллективное помилование попали все 16 граждан Украины, которые находятся в исправительных учреждениях страны.
Его объявили по случаю дня рождения тайского монарха Рамы X, сообщается на сайте украинского посольства в Таиланде.
Полное помилование получили семеро украинцев, их освободили из-под стражи. Еще семерым сократили сроки наполовину и двум – на 1/6 часть.
" Посольство и впредь будет прилагать максимальные усилия для обеспечения соблюдения законных прав и интересов всех граждан Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме, в том числе тех, кто пока еще находится в местах лишения свободы этих стран", – подчеркнули в ведомстве.
Имена освобожденных украинцев не называются.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года президент России Владимир Путин помиловал 11 граждан Украины, в том числе политзаключенного режиссера Олега Сенцова.