В Таиланде обнаружили редкий скелет кита возрастом в несколько тысяч лет

В Таиланде обнаружили почти идеально сохранившийся скелет кита, которому предположительно от 3 до 5 тыс. лет.

Как пишет ВВС, кости были найдены в начале ноября примерно в 12 км от побережья к западу от Бангкока. Предположительно 12-метровый скелет принадлежит так называемому киту Брайда (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам исследователя млекопитающих Маркуса Чуа из Национального университета Сингапура, в Азии мало окаменелостей китов, и еще меньше в таком хорошем состоянии, как нынешняя находка.

На фотографиях, опубликованных министром окружающей среды Таиланда Варавутом Сильпа-арча, видно, что кости кита почти полностью сохранились. Чиновник сообщил, что уже восстановлено более 80% скелета, включая позвонки, ребра, плавники и одну лопатку.

Открытие позволит исследователям узнать больше об определенных видах фауны в прошлом, а также о том, были ли какие-либо различия по сравнению с сегодняшними китами Брайда, сказал Чуа. Также скелет предоставит ценную информацию о палеобиологических и геологических условиях в то время, когда жил кит.

Современные киты Брайда живут по всему миру в теплых умеренных и тропических водах. Встречаются они и в водах вокруг Таиланда.

Скелет сохранился практически идеально Facebook TOP Varawut

Костям предположительно от 3 до 5 тыс. лет Facebook TOP Varawut

На месте находки побывал министр окружающей среды Таиланда Facebook TOP Varawut

Точный возраст скелета определит радиоуглеродный анализ Facebook TOP Varawut

Окаменелость дает возможность больше узнать об определенных видах фауны в прошлом Facebook TOP Varawut

Восстановлено более 80% скелета, включая позвонки, ребра, плавники и одну лопатку Facebook TOP Varawut

Только голова кита размером три метра Facebook TOP Varawut

Находка вызвала огромный интерес в Таиланде Facebook TOP Varawut

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Норвегии археологи обнаружили захоронение викингов "высокого статуса", в котором есть зал для пиршеств, культовый дом и остатки погребальной ладьи.

Ученые из Норвежского института исследований культурного наследия смогли обнаружить находку, используя георадар. Ключевым результатом находки является место захоронения погребального корабля на кургане Йелл в Гьелестаде на юго-востоке Норвегии. Длина судна – около 19 метров, а находится оно на глубине от 0,3 до 1,4 метра под землей.