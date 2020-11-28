В Таиланде обнаружили редкий скелет кита возрастом в несколько тысяч лет

В Таиланде обнаружили почти идеально сохранившийся скелет кита, которому предположительно от 3 до 5 тыс. лет.

Как пишет ВВС, кости были найдены в начале ноября примерно в 12 км от побережья к западу от Бангкока. Предположительно 12-метровый скелет принадлежит так называемому киту Брайда (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам исследователя млекопитающих Маркуса Чуа из Национального университета Сингапура, в Азии мало окаменелостей китов, и еще меньше в таком хорошем состоянии, как нынешняя находка.

На фотографиях, опубликованных министром окружающей среды Таиланда Варавутом Сильпа-арча, видно, что кости кита почти полностью сохранились. Чиновник сообщил, что уже восстановлено более 80% скелета, включая позвонки, ребра, плавники и одну лопатку.

Открытие позволит исследователям узнать больше об определенных видах фауны в прошлом, а также о том, были ли какие-либо различия по сравнению с сегодняшними китами Брайда, сказал Чуа. Также скелет предоставит ценную информацию о палеобиологических и геологических условиях в то время, когда жил кит.

Современные киты Брайда живут по всему миру в теплых умеренных и тропических водах. Встречаются они и в водах вокруг Таиланда.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Норвегии археологи обнаружили захоронение викингов "высокого статуса", в котором есть зал для пиршеств, культовый дом и остатки погребальной ладьи.

Ученые из Норвежского института исследований культурного наследия смогли обнаружить находку, используя георадар. Ключевым результатом находки является место захоронения погребального корабля на кургане Йелл в Гьелестаде на юго-востоке Норвегии. Длина судна – около 19 метров, а находится оно на глубине от 0,3 до 1,4 метра под землей.