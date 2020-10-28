В Таиланде на женщину напал двухметровый питон, который прятался в унитазе
В Таиланде питон затаился в унитазе и напал на женщину, которая пришла в туалет.
Об этом сообщает News.com.au. Как рассказала 54-летняя Бунсонг Плайкев, сначала она не заметила, что в унитазе прячется змея.
"Она укусила меня, когда я делала свои дела", – отметила женщина, добавив, что почувствовала сильную боль, увидела стекающую по ноге кровь и инстинктивно сунула руку в унитаз. В палец немедленно вцепился сидевший там питон длиной 2,1 метра.
Стряхнув змею, женщина выскочила из туалета, а ее муж запер дверь и вызвал специалистов по отлову диких животных. Прибывшие змееловы извлекли змею из унитаза и положили в мешок, чтобы позднее отпустить вдали от населенных мест.
Вместе со змееловами на место происшествия приехала скорая. Медики оказали пострадавшей первую помощь и доставили в больницу.
"Отныне буду проверять туалет каждый раз, прежде чем сесть", – отметила женщина.
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