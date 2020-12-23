В Таиланде мужчина 10 минут делал слоненку непрямой массаж сердца и спас его. Видео

В тайской провинции Чантхабури спасатель Мана Сривате на протяжение 10 минут делал непрямой массаж сердца слоненку, которого сбил мотоциклист. В результате ему удалось вернуть животное к жизни.

Как сообщает Reuters, ДТП произошло, когда слоненок вместе с другими животными переходило дорогу. От удара водителя отбросило на несколько метров, однако серьезных травм он не получил, а вот животное упало без движения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Спасатель делает непрямой массаж сердца слоненку. кадр видео

Сривате, который работает спасателем 26 лет, имеет большой опыт реанимационных мероприятий, однако никогда не применял их к животным.

"Это мой инстинкт – спасать жизни. Но я все время волновался, потому что слышал, как мать и другие слоны зовут детеныша. Когда слоненок начал двигаться, я чуть не заплакал", – рассказал мужчина.

Животное удалось реанимировать спустя 10 минут. кадр видео

После реанимации слоненка осмотрели и вернули на место аварии, чтобы тот воссоединился с сородичами.

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