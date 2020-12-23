В Таиланде мужчина 10 минут делал слоненку непрямой массаж сердца и спас его. Видео

В тайской провинции Чантхабури спасатель Мана Сривате на протяжение 10 минут делал непрямой массаж сердца слоненку, которого сбил мотоциклист. В результате ему удалось вернуть животное к жизни.

Как сообщает Reuters, ДТП произошло, когда слоненок вместе с другими животными переходило дорогу. От удара водителя отбросило на несколько метров, однако серьезных травм он не получил, а вот животное упало без движения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сривате, который работает спасателем 26 лет, имеет большой опыт реанимационных мероприятий, однако никогда не применял их к животным.

"Это мой инстинкт – спасать жизни. Но я все время волновался, потому что слышал, как мать и другие слоны зовут детеныша. Когда слоненок начал двигаться, я чуть не заплакал", – рассказал мужчина.

После реанимации слоненка осмотрели и вернули на место аварии, чтобы тот воссоединился с сородичами.

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