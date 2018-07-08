В Таиланде из затопленной пещеры освободили первых детей

В Таиланде трех из 12 детей, заблокированных наводнением в пещере Тхам Луанг вместе с 25-летним тренером, вывели на поверхность.

Об этом сообщает местная пресса.

В частности, информация о выходе двух школьников на поверхность получена от представителя районной администрации, имеющего пропуск в зону пещеры.

Мальчишки, которых подняли на поверхность, сейчас находятся в госпитале. Их осматривают врачи. Дети истощены, но их жизням ничто не угрожает.

Также спасатели рассказали, что план спасения "прост и невероятно сложен одновременно", - ребят будут выводить через затопленные участки.

Сейчас их обучают дайверским приемам, жестам и сигналам.

После того, как все будет готово, мальчишек по одному поведут к поверхности. С каждым из них будет по два дайвера - на случай, если что-то пойдёт не так.

Напомним, операция по спасению пропавших в пещере детей началась утром 8 июля.

Как собощал OBOZREVATEL, 12 тайских подростков - членов молодежной футбольной команды, а также их 25-летний тренер, пропали в пещерном комплексе Тхам Луанг в субботу, 23 июня. 2 июля 2018 года, спустя 9 дней поисков, парней нашли живыми в опасном участке пещеры, выход из которого был затоплен водой. Подростков разыскивали вдоль всей 8-километровой ловушки. Для спасения пострадавших тайские власти мобилизовали более тысячи людей.