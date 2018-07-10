В Таиланде из затопленной пещеры освободили всех детей: как это было

Из затопленной пещеры Тхам Луанг в Таиланде спасли всех застрявших подростков и их футбольного тренера.

"Двенадцатый "вепрь" (школьная команда по футболу называется "Дикий вепрь". - Ред.) и тренер Эк вышли из пещеры и направляются в полевой госпиталь", — сообщает CNN.

До этого из пещеры вынесли троих детей. Таким образом, 10 июля, вытащили на поверхность пять человек. Они были последними из группы, состоящей из 13 человек.

Lad Bible

Настоящие имена пострадавших пока не разглашаются. Спасатели называют эвакуированных детей кодовыми именами: "Лесной вепрь 1", "Лесной вепрь 2" и так далее, используя в кодовом обозначении название школы, в которой учатся подростки — "Академия Лесных Вепрей", и их футбольной команды.

Пострадавших на вертолетах направили на реабилитацию в больницу города Чианграй.

Их ждет многодневный карантин, медики будут обследовать подростков на предмет возможных инфекций. В первые дни из-за ослабления организма дети смогут видеть родных только через стекло.

Lad Bible

Lad Bible

Lad Bible

Глава SpaceX Илон Маск в своем Instagram уже опубликовал видеозапись спасения детей.

Just got back from Cave 3 Публикация от Elon Musk (@elonmusk) 9 Июл 2018 в 2:43 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, школьная команда из 12 подростков и их тренер пропали в Таиланде 23 июня. Они отправились в горный парк и решили посетить пещеру, но потом начался ливень и ее затопило.

Эвакуация проходила в три этапа, в ней принимали участие сотни специалистов со всего мира.