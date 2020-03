В Таиланде из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение

В Таиланде из-за коронавируса COVID-19 ввели чрезвычайное положение в стране.

Об этом сообщил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, передает в Twitter агентство TNAMCOT.

"Премьер-министр Прают Чан-Оча объявил чрезвычайный указ, который должен вступить в силу 26 марта, чтобы обуздать распространение Covid-19 в Таиланде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что режим ЧП продлится с 26 марта до 30 апреля минимум. По словам чиновника, от болезни в стране умерли четыре человека.

Во время чрезвычайного положения власти могут ввести комендантский час, запретить поездки внутри страны и закрыть предприятия без согласия соответствующий органов. Также полиция сможет цензурировать и закрывать СМИ, если это будет сочтено необходимым.

Состоянием на 24 марта в Таиланде зафиксировано 827 случаев коронавируса. Болезнь унесла жизнь четверых человек. При этом 52 человека выздоровели.

