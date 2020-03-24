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24 марта • обновлено в 10:58
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В Таиланде из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение

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В Таиланде из-за коронавируса COVID-19 ввели чрезвычайное положение в стране.

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Об этом сообщил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, передает в Twitter агентство TNAMCOT.

"Премьер-министр Прают Чан-Оча объявил чрезвычайный указ, который должен вступить в силу 26 марта, чтобы обуздать распространение Covid-19 в Таиланде", - говорится в сообщении.

Коронавирус в Таиланде

Коронавирус в Таиланде

Отмечается, что режим ЧП продлится с 26 марта до 30 апреля минимум. По словам чиновника, от болезни в стране умерли четыре человека.

Во время чрезвычайного положения власти могут ввести комендантский час, запретить поездки внутри страны и закрыть предприятия без согласия соответствующий органов. Также полиция сможет цензурировать и закрывать СМИ, если это будет сочтено необходимым.

Прают Чан-Оча

Прают Чан-Оча

Состоянием на 24 марта в Таиланде зафиксировано 827 случаев коронавируса. Болезнь унесла жизнь четверых человек. При этом 52 человека выздоровели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Таиланде разработали экспресс-тест для выявления в организме человека коронавируса COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Таиланд
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