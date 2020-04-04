Инфицированный коронавирусом специально плюнул в лицо незнакомцу. Возмутительное видео

Инфицированный коронавирусом COVID-19 житель Таиланда плюнул в лицо пассажиру одного из поездов в Бангкоке.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

На одной из последующих остановок больного нашли мертвым в вагоне, пишет Metro UK (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Уточняется, что инцидент произошел в поезде, который отправлялся с железнодорожного вокзала столицы Таиланда. Полиция установила личность погибшего: им оказался 56-летний Анан Сахох.

Анан Сахох Скрин видео

Анан Сахох Скрин видео

Мужчина ехал из Бангкока в Наратхиват. Он плюнул на соседа в очереди за билетами.

Врачи сделали тест погибшему, и выяснилось, что он был инфицирован коронавирусом. Вероятно, житель Таиланда совершил свой поступок, зная о близкой кончине.

Анан Сахох Viral Press

При этом перед посадкой Сахох прошел обязательную проверку на повышенную температуру тела. Другие пассажиры рассказали, что видели, как в вагоне он кашлял и ходил в туалет, где его рвало.

Тело обнаружили рядом с санузлом, когда поезд остановился на промежуточной станции.

Тело больного коронавирусом мужчины Metro UK

Директор Государственных железных дорог Таиланда Такун Интрахом заявил, что власти пытаются найти человека, в которого плюнул умерший, так как он мог заразиться коронавирусом.

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 4 апреля в Украине официально подтверждено 1096 случаев инфицирования COVID-19. Из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. Заражения коронавирусом зафиксировано у 78 детей.

В мире количество подтвержденных случаев коронавируса уже больше 1,1 млн. В Италии больных уже более 100 тысяч, однако общая динамика постепенно улучшается. Обнадеживающая статистика наблюдается и в Испании.

При этом более 50% случаев COVID-19 обнаружено в странах "Большой семерки".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!