Как сообщает Bloomberg, если новые санкции, направленные против крупнейших банков России, будут приняты в Конгрессе США, это вызовет настоящий хаос на мировом рынке энергоносителей. Наложение США санкций на крупнейшие банки России является дипломатией "выжженной земли".
Новые законопроекты могут быть приняты уже в ближайшие недели. Общий настрой на серьезное ужесточение мер против России преобладает в обеих партиях США. На текущий момент в новых санкционных законопроектах значатся такие банки, как Газпромбанк, Россельхозбанк, Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк.
Российские государственные банки, контролирующие более 60% финансового сектора страны, обслуживают большую часть транзакций экспортеров энергоносителей. Данная тенденция лишь усилилась после того, как в 2014 году под санкции попали Роснефть и Газпром.
Помимо удара по банковской системе, два новых законопроекта санкций, предложенных в Конгрессе, наложат существенные ограничения и на покупку российского госдолга. Один из таких документов получил название "законопроект из Ада".
Тем временем, в России зреет революция: низы не хотят жить в нищете, в то время как богачи богатеют - россияне-миллионеры стремительно увеличивают свои состояния.
За год - с начала июля 2017-го по конец июня 2018 года - число миллионеров в России выросло на 40 тысяч, или 30%, и теперь составляет 172 тысяч человек. Об этом со ссылкой на данные исследовательского института Credit Suisse, которые легли в основу очередного ежегодного отчета о мировом благосостоянии, рассказывает Global Wealth Report.
По оценкам Credit Suisse, Россия занимает второе место в мировом рейтинге из 40 стран по уровню концентрации богатства после Таиланда: на долю 10% самых обеспеченных людей России приходится 82% всего личного богатства страны. В США, к примеру, эта цифра составляет 76%, в Китае - 62%.
На долю 5% самых обеспеченных людей России приходится 73,7% всего личного богатства страны, на долю 1% самых обеспеченных - 57%. Совокупное личное богатство россиян банк оценил в 2,2 триллиона долларов.
Высокая концентрация богачей в России обусловлена тем, что, несмотря на более чем скромный уровень богатства на душу взрослого населения, в стране, по оценкам, насчитывается 74 долларовых миллиардера.
По оценкам Bloomberg, богатейшие граждане России оказались лидерами по приросту состояний в мире. Десять самых богатых людей страны увеличили свои состояния с начала года на 10,8% - больше, чем кто-либо в мире. За ними следуют американские и британские магнаты с ростом на 7,5 и 3,4%, соответственно.
И этих людей, как "жертвы агрессии и мученики", Путин призвал вчера отправиться вместе с ним в рай! Он это серьезно? Впрочем, зал ответил ему смехом, что вполне понятно, судя по концентрации в зале тех самых миллионеров и миллиардеров.
В то время, как Путин собрался к гуриям вместе со всеми подведомственными ему "дорогими россиянами", США в рамках программы "Избыточное имущество" предложили Украине 138-метровые ракетные фрегаты, причем, вполне современные - они строились вплоть до 2004 года. Всего было построено 71 корабль этого проекта.
Кроме США, эти фрегаты находятся на вооружении ВМС Турции(8), Тайваня(8), Австралии(6), Испании(6), Египта(4), Польши(2), Бахрейна(1) и Пакистана(1).
Вооружение:
- противокорабельные ракеты Harpoon;
- 76-мм артиллерийская установка;
- 20-мм зенитная артиллерийская установка;
- два торпедных аппарата.
Это уже серьезное пополнение для ВМС Украины, причем, НАТО-вского стандарта. Подозреваю, что среди более чем двухсот членов команды на начальном этапе передачи и начала эксплуатации будет немало американских инструкторов.
Пессимисты отличаются от оптимистов лишь одной особенностью: одни мастурбируют прошлой жизнью, другие строят образы будущего.
PS. США обвиняют Россию во вмешательстве в предстоящие выборы в Конгресс.
Министерство юстиции США обвинило гражданку России Елену Хусяйнову, которую финансировал уже находящийся под санкциями "повар" Путина Пригожин:
- во вмешательстве в американские выборы;
- в попытке подорвать доверие к кандидатам на выборах, включая предстоящие в ноябре выборы в Конгресс;
- в препятствовании деятельности государственных органов США, в частности, в обходе требований закона о регистрации иностранных агентов (FARA);
- в попытке подорвать доверие к политической системе США в целом.
Это первое обвинение, предъявленное "дорогим россиянам" в связи попытками России повлиять на выборы в Конгресс, которые пройдут 6 ноября 2018 года.
Напомню, в феврале 2018 года Большое жюри федерального суда американского округа Колумбия обвинило компанию Пригожина "Агентство интернет-исследований", также известную как "фабрика троллей", во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.
В документе, опубликованном на сайте Минюста США, отмечалось, что компания начала вмешиваться в политические и выборные процессы в США еще в 2014 году. В тексте обвинения были перечислены тринадцать россиян. Среди них был Пригожин и принадлежащие ему компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг".
Реакция Конгресса США вполне прогнозируемая - новая волна "санкций из ада" против России.
Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.