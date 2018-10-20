Как сообщает Bloomberg, если новые санкции, направленные против крупнейших банков России, будут приняты в Конгрессе США, это вызовет настоящий хаос на мировом рынке энергоносителей. Наложение США санкций на крупнейшие банки России является дипломатией "выжженной земли".

Новые законопроекты могут быть приняты уже в ближайшие недели. Общий настрой на серьезное ужесточение мер против России преобладает в обеих партиях США. На текущий момент в новых санкционных законопроектах значатся такие банки, как Газпромбанк, Россельхозбанк, Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк.

Российские государственные банки, контролирующие более 60% финансового сектора страны, обслуживают большую часть транзакций экспортеров энергоносителей. Данная тенденция лишь усилилась после того, как в 2014 году под санкции попали Роснефть и Газпром.

Помимо удара по банковской системе, два новых законопроекта санкций, предложенных в Конгрессе, наложат существенные ограничения и на покупку российского госдолга. Один из таких документов получил название "законопроект из Ада".

Тем временем, в России зреет революция: низы не хотят жить в нищете, в то время как богачи богатеют - россияне-миллионеры стремительно увеличивают свои состояния.

За год - с начала июля 2017-го по конец июня 2018 года - число миллионеров в России выросло на 40 тысяч, или 30%, и теперь составляет 172 тысяч человек. Об этом со ссылкой на данные исследовательского института Credit Suisse, которые легли в основу очередного ежегодного отчета о мировом благосостоянии, рассказывает Global Wealth Report.

По оценкам Credit Suisse, Россия занимает второе место в мировом рейтинге из 40 стран по уровню концентрации богатства после Таиланда: на долю 10% самых обеспеченных людей России приходится 82% всего личного богатства страны. В США, к примеру, эта цифра составляет 76%, в Китае - 62%.

На долю 5% самых обеспеченных людей России приходится 73,7% всего личного богатства страны, на долю 1% самых обеспеченных - 57%. Совокупное личное богатство россиян банк оценил в 2,2 триллиона долларов.

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Высокая концентрация богачей в России обусловлена тем, что, несмотря на более чем скромный уровень богатства на душу взрослого населения, в стране, по оценкам, насчитывается 74 долларовых миллиардера.

По оценкам Bloomberg, богатейшие граждане России оказались лидерами по приросту состояний в мире. Десять самых богатых людей страны увеличили свои состояния с начала года на 10,8% - больше, чем кто-либо в мире. За ними следуют американские и британские магнаты с ростом на 7,5 и 3,4%, соответственно.

И этих людей, как "жертвы агрессии и мученики", Путин призвал вчера отправиться вместе с ним в рай! Он это серьезно? Впрочем, зал ответил ему смехом, что вполне понятно, судя по концентрации в зале тех самых миллионеров и миллиардеров.

В то время, как Путин собрался к гуриям вместе со всеми подведомственными ему "дорогими россиянами", США в рамках программы "Избыточное имущество" предложили Украине 138-метровые ракетные фрегаты, причем, вполне современные - они строились вплоть до 2004 года. Всего было построено 71 корабль этого проекта.

Кроме США, эти фрегаты находятся на вооружении ВМС Турции(8), Тайваня(8), Австралии(6), Испании(6), Египта(4), Польши(2), Бахрейна(1) и Пакистана(1).

Вооружение:

- противокорабельные ракеты Harpoon;

- 76-мм артиллерийская установка;

- 20-мм зенитная артиллерийская установка;

- два торпедных аппарата.

Это уже серьезное пополнение для ВМС Украины, причем, НАТО-вского стандарта. Подозреваю, что среди более чем двухсот членов команды на начальном этапе передачи и начала эксплуатации будет немало американских инструкторов.

Пессимисты отличаются от оптимистов лишь одной особенностью: одни мастурбируют прошлой жизнью, другие строят образы будущего.

PS. США обвиняют Россию во вмешательстве в предстоящие выборы в Конгресс.

Министерство юстиции США обвинило гражданку России Елену Хусяйнову, которую финансировал уже находящийся под санкциями "повар" Путина Пригожин:

- во вмешательстве в американские выборы;

- в попытке подорвать доверие к кандидатам на выборах, включая предстоящие в ноябре выборы в Конгресс;

- в препятствовании деятельности государственных органов США, в частности, в обходе требований закона о регистрации иностранных агентов (FARA);

- в попытке подорвать доверие к политической системе США в целом.

Это первое обвинение, предъявленное "дорогим россиянам" в связи попытками России повлиять на выборы в Конгресс, которые пройдут 6 ноября 2018 года.

Напомню, в феврале 2018 года Большое жюри федерального суда американского округа Колумбия обвинило компанию Пригожина "Агентство интернет-исследований", также известную как "фабрика троллей", во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

В документе, опубликованном на сайте Минюста США, отмечалось, что компания начала вмешиваться в политические и выборные процессы в США еще в 2014 году. В тексте обвинения были перечислены тринадцать россиян. Среди них был Пригожин и принадлежащие ему компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг".

Реакция Конгресса США вполне прогнозируемая - новая волна "санкций из ада" против России.