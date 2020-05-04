В судьбе Крыма и Донбасса настал решающий момент – Зубов

На фоне огромной экономической рецессии из-за пандемии коронавируса Европа выражает желание как можно скорее восстановить экономические отношения, в том числе и с Россией.

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А для Украины это будет решающим моментом в вопросе возвращения Крыма и Донбасса. Об этом в интервью "УП" заявил российский историк Андрей Зубов.

"Европейские компании – особенно немецкие, плюс французские, итальянские, испанские – мечтают вернуться на русский рынок. В Европе предлагают смягчать санкции. Якобы для того, чтобы Россия была больше заинтересована делать уступки по Донбассу", – отметил он.

По его мнению, если начнут смягчать санкции, РФ будет еще меньше заинтересована делать какие-либо уступки. Хотя с другой стороны Россия сама сейчас крайне нуждается в деньгах Европы и США для восстановления собственной экономики после коронавирусной рецессии.

Историк убежден, что последняя карта в этой "большой карточной игре" находится в руках Запада: если он выдержит, не станет идти на односторонние уступки, то на них пойдет Россия.

"И вполне возможно, Донбасс, а может быть и Крым, вернутся в Украину. Если же Запад побежит на русский рынок, тогда будущее Донбасса и Крыма остается в неопределенности", – подытожил Зубов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее а Европе заявили, что снятие санкций с России остановит войну на Донбассе.