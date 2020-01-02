Главная Новости
2 января • обновлено в 22:35
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Судане разбился военный самолет с чиновниками: погибли 15 человек

1.5т
Читать материал на украинском

В Судане разбился военный самолет Ан-12, погибли 15 человек. По предварительным данным, на борту были местные чиновники.

Отмечается, что "Антонов" рухнул в провинции Западный Дарфур в Судане, передает "РИА Новости". Уточняется, что самолет рухнул сразу же после взлета в пяти километрах от аэропорта города Эль-Генейна.

Новости
Появилось видео момента крушения самолета Bek Air в Казахстане

АН-12

АН-12

MilitaryArms.ru

Согласно информации местных телеканалов, на борту помимо экипажа находились "местные чиновники".

Других подробностей пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту Кольцово (Екатеринбург, Россия) совершил экстренную посадку самолет "Уральских авиалиний" сообщением Новосибирск – Москва.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Южный Судан
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
0
Смешно
0
Интересно
9
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги