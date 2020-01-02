В Судане разбился военный самолет с чиновниками: погибли 15 человек

В Судане разбился военный самолет Ан-12, погибли 15 человек. По предварительным данным, на борту были местные чиновники.
Отмечается, что "Антонов" рухнул в провинции Западный Дарфур в Судане, передает "РИА Новости". Уточняется, что самолет рухнул сразу же после взлета в пяти километрах от аэропорта города Эль-Генейна.
АН-12
MilitaryArms.ru
Согласно информации местных телеканалов, на борту помимо экипажа находились "местные чиновники".
Других подробностей пока нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту Кольцово (Екатеринбург, Россия) совершил экстренную посадку самолет "Уральских авиалиний" сообщением Новосибирск – Москва.
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