В Судане разбился военный самолет с чиновниками: погибли 15 человек

В Судане разбился военный самолет Ан-12, погибли 15 человек. По предварительным данным, на борту были местные чиновники.

Отмечается, что "Антонов" рухнул в провинции Западный Дарфур в Судане, передает "РИА Новости". Уточняется, что самолет рухнул сразу же после взлета в пяти километрах от аэропорта города Эль-Генейна.

Новости Появилось видео момента крушения самолета Bek Air в Казахстане

АН-12 MilitaryArms.ru

Согласно информации местных телеканалов, на борту помимо экипажа находились "местные чиновники".

Других подробностей пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту Кольцово (Екатеринбург, Россия) совершил экстренную посадку самолет "Уральских авиалиний" сообщением Новосибирск – Москва.

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