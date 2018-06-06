В Страсбурге прогремел взрыв: много пострадавших

Экстренные службы Франции были вызваны после сообщения о взрыве на силосной башне зернового предприятия в порту Страсбург.

По данным France bleu, возгорание началось на территории склада площадью 2,5 тыс. кв. м. После взрыва начался пожар.

Отмечается, что на месте взрыва находилось 11 человек, четверо из которых серьезно пострадали. По меньшей мере троих человек госпитализированы в тяжелом состоянии в реанимацию.

С огнем пытаются справиться около 70 пожарных. Причина взрыва устанавливается.

На фото, сделанных очевидцами, видно, как от башни поднимается столб дыма.

Полиция советует жителям держаться подальше от места происшествия, поскольку продукты горения могут быть токсичными.

Photos de l'explosion et du dégagement de fumée dans le secteur du #PortDuRhin à #Strasbourg. Cela provient vraisemblablement du comptoir agricole Silostra Silorins. Très nombreux secours sur place ! Attention aux chutes de débris dans le secteur. pic.twitter.com/DKegqJ3IES — Info Trafic Alsace (@ITA6768) 6 июня 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня в Чернобыле вспыхнул пожар возле самого опасного участка.