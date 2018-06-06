УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

В Страсбурге прогремел взрыв: много пострадавших

15.3тЧитать новость на украинском

Экстренные службы Франции были вызваны после сообщения о взрыве на силосной башне зернового предприятия в порту Страсбург.

По данным France bleu, возгорание началось на территории склада площадью 2,5 тыс. кв. м. После взрыва начался пожар.

Отмечается, что на месте взрыва находилось 11 человек, четверо из которых серьезно пострадали. По меньшей мере троих человек госпитализированы в тяжелом состоянии в реанимацию.

Новости
Пожар в Чернобыле: эксперт оценил угрозу для людей

С огнем пытаются справиться около 70 пожарных. Причина взрыва устанавливается.

На фото, сделанных очевидцами, видно, как от башни поднимается столб дыма.

Полиция советует жителям держаться подальше от места происшествия, поскольку продукты горения могут быть токсичными.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня в Чернобыле вспыхнул пожар возле самого опасного участка.

Место
ФранцияСтрасбург
Объект
взрыв
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
34
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги