В Польше уже более миллиона человек заразились COVID-19

В Польше количество заражений коронавирусом с начала пандемии превысило миллион человек.

По данным worldometers.info, 2 декабря этот показатель достиг 1 013 747. За сутки зафиксировано 13 855 новых заболевших.

При этом в Польше 622 980 пациентов уже побороли болезнь, а 18 208 человек скончались.

Страна занимает 13-е место в мире по количеству заражений, а по росту заболеваемости – 7-е.

Украина по общему количеству заболеваний – 758 264 – на 17-м месте, однако по росту заболеваемости отстает от Польши лишь на две позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 2 декабря в Украине официально были подтверждены 758 264 случая коронавирусной инфекции. Из них 13 141– обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 12 717 человек (+169 за сутки), а 369 054 пациента (+13 882 за сутки) полностью побороли болезнь.