Из общих 1 млн 139 тысяч случаев коронавируса COVID-19 более 625 тысяч инфицированных зарегистрировано в странах G7.

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Соответствующая статистика на субботу, 4 апреля, опубликована на worldometers.info. Подтвержденные случаи новой инфекции в "Большой семерке":

США – более 277 тысяч;

Италия – более 119 тысяч;

Германия – 92 тысячи;

Франция – 82 тысячи;

Великобритания – 41 тысяча;

Канада – 12 тысяч;

Япония – 2 тысячи.

Пандемия коронавируса Иллюстрация

Тем временем в Китае, из которого началась вспышка COVID-19, на 4 апреля сообщается о 81 тысяче инфицированных.

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 4 апреля в Украине официально подтверждено 1096 случаев инфицирования COVID-19. Из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. Заражения коронавирусом зафиксировано у 78 детей.

В мире количество подтвержденных случаев коронавируса уже больше 1,1 млн. В Италии больных уже более 100 тысяч, однако общая динамика постепенно улучшается. Обнадеживающая статистика наблюдается и в Испании.

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