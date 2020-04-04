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4 апреля • обновлено в 17:15
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Более 50% случаев COVID-19 обнаружено в странах "Большой семерки"

1.8т
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Из общих 1 млн 139 тысяч случаев коронавируса COVID-19 более 625 тысяч инфицированных зарегистрировано в странах G7.

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Соответствующая статистика на субботу, 4 апреля, опубликована на worldometers.info. Подтвержденные случаи новой инфекции в "Большой семерке":

  • США – более 277 тысяч;

  • Италия – более 119 тысяч;

  • Германия – 92 тысячи;

  • Франция – 82 тысячи;

  • Великобритания – 41 тысяча;

  • Канада – 12 тысяч;

  • Япония – 2 тысячи.

Пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса

Иллюстрация

Тем временем в Китае, из которого началась вспышка COVID-19, на 4 апреля сообщается о 81 тысяче инфицированных.

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 4 апреля в Украине официально подтверждено 1096 случаев инфицирования COVID-19. Из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. Заражения коронавирусом зафиксировано у 78 детей.

В мире количество подтвержденных случаев коронавируса уже больше 1,1 млн. В Италии больных уже более 100 тысяч, однако общая динамика постепенно улучшается. Обнадеживающая статистика наблюдается и в Испании.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Теги
инфекция болезнь вирус
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