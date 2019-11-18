Все-таки, в спецслужбах Нидерландов "нормальные ребята" служат. Как только "рыцари плаща и кинжала" из Одичалой на их территории "нагадят" - через небольшое время в сторону Кремля прилетает "обратка". Получите и распишитесь.

Но русские "дипломаты" и "туристы" в галифе как работали, так и продолжают. Еще бы, ведь сотрудники ГРУ Генштаба РФ, которые в основном "светились" в Нидерландах люди военные, а следовательно намеков не понимают.

Как следствие, после явного участия Кремля в влиянии на процессы постановки вопроса и самого голосования в парламенте Нидерландов относительно дополнительного расследования по незакрытию Украиной воздушного коридора летом 2014 года, ГРУшникам послали очередной "привет". "Сворачивайтесь и бегите", - только так можно расценить публикацию перехваченных телефонных разговоров террористов "ДНР" международной следственной группой (JIT) по расследованию катастрофы Боинга МН17. Там, конечно много всяких интересных открытий, но, впервые за все время, в них упоминается фамилия Шойгу. Да того самого министра обороны РФ, который по совместительству является не только главой российского географического общества, но и "самым главным" для военных разведчиков, пакостящих в Королевстве Нидерланды.

В частности, по информации расследователя Bellingcat Христо Грозева, "JIT предоставляет убедительные доказательства того, что Кремль непосредственно контролировал военные действия и поставки оружия боевикам на Донбассе в начале июля 2014 года. Это означает, что цепочка военного командования в контексте уголовной ответственности за сбитый лайнер теперь ведет вплоть до Кремля".

Х.Грозев также дает ссылку на озвученные факты: "У JIT, однако, есть основания предполагать, что, в действительности, они (главари террористов. - Ред.) получали указания из Российской Федерации. JIT провела беседы с несколькими свидетелями, которые были членами "ДНР" летом 2014 года. Эти свидетели заявили, что ключевые фигуры вооруженной группировки получали указания из Российской Федерации", эти показания подтверждаются телефонными разговорами, а в подтверждении приводят некоторые отрывки из них, например:

В начале июля 2014 года член "ДНР" сообщает местному "полевому" командиру, что "прибудут люди с полномочиями от Шойгу". По словам члена "ДНР", эти люди "выкидывают … местных командиров из подразделений, а командование примут "москвичи".

1 июля 2014 года в 22:08:05 боевику с позывным Монгол (A) 380951267673 звонит неизвестное лицо (B) 380509133442.

B: Как комендант Макеевки, я бы хотел узнать. Я бы хотел узнать, к чему мы идем.

A: Мы идем к единоначалию. Сюда прибывают люди с полномочиями от Шойгу, и всех местных полевых командиров выкидывают нах*й из подразделений...

B: Угу.

A:… и возглавляют москвичи (…)

Б: (…) Меня интересует, когда тогда это будет, чтобы я знал, кому мне нужно будет подчиняться бл**ь

A: Ты будешь подчиняться министру обороны. (…) Министру обороны ДНР.

(…) Нет, министр обороны у нас - Стрелков, а главнокомандующий войсками - как президент или премьер-министр во всех странах - это Бородай.

Итак, в начале июля 2014 года во главе террористов стали "москвичи" и, судя по всему, только после этого стало возможной поставки из России на Донбасс относительно более высокотехнологичного оружия. Например, "Бука М1-2" из курской 53-й бригады ПВО ВС РФ, после чего 17 июля 2104 года Боинг малазийских авиалиний и был сбит.

Попробуем угадать намек: кто мог такое санкционировать, если речь идет о людях Шойгу? Мы-то справились, а вот насколько сложным этот ребус будет для ГРУшников – посмотрим, в частности по их дальнейшему поведению в Нидерландах.

В опубликованных материалах еще много чего интересного, например, свидетельства боевиков об участии российских спецслужб в участии в управлении "республиками". Так, 18 июля 2014 года два члена "ДНР" обсуждают, что они оба получают свои приказы из Москвы: первый - из ФСБ, а второй - из ГРУ. Один из ни это уже вышеупомянутый "Монгол", а звонит ему некий "Шериф".

Шериф - И мы сегодня ... непосредственно ... уже неделю ... в Москву, и там мы получаем команды (...)

Монгол - И я тоже получаю команду из Москвы. Тоже самое.

Шериф: - Но у вас, у вас, у вас ФСБ? Да?

Монгол: - Да.

Шериф: - У нас ГРУ. Вот и вся разница.

Монгол: - Я об этом знаю прекрасно.

Сказать по правде то, что ГРУ и ФСБ "работают" на оккупированных территориях как у себя дома, нам это и без голландцев известно, но в связи с публикацией возникает вопрос: откуда JIT получила данные переговоры, которые кем-то были записаны и с помощью фонетической экспертизы идентифицированы?

В связи с тем крайне низкой вероятностью того, что летом 2014 голландцы "слушали" ОРДЛО, они могли получить их только из двух источников. Первый, понятный - наша СБУ. И если это так, честь им и хвала.

А вот если это второй вариант, при котором, по крайней мере, часть материалов "утекла" из ФСБ то у спецслужб Нидерландов еще очень много чего интересного именно про ГРУ. Причем вторая версия абсолютно не абсурдная, непрекращающаяся уже около ста лет борьба между самыми большими российскими спецслужбами после начала событий на Донбассе только обострилась. Деньги, знаете ли, делят, тут не до сантиментов и "корпоративной этики", хотя в ходе этой "столетней войны" как раз она никогда и не соблюдалась.

Причем, данная версия даже более правдоподобна поскольку после того как СБУ начала публиковать разговоры боевиков, Россия начала оснащать их "спецсвязью" которую полностью контролирует ФСБ. Сложно сказать по каким именно причинам, но содержание разговоров с них тоже "проскакивает", причем чаще всего тех, где ГРУшники чего-то "начудили", а они это – любят.

В любом случае, голландские спецслужбы передали некий "привет", причем непосредственно С.Шойгу, для ГРУшников этот ребус расшифруем: информации у нас много, свидетелей тоже, сколько дополнительных расследований не организовывай, а "ниточка", так сказать, в любой момент может привести к заказчику и его мы знаем. Ведь все понимают, но пока молчат, что поданные в розыск Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко и Игорь Стрелков конечно виноваты, но являются только исполнителями, а вот имена "заказчиков" не названы. Пока?

Кстати, ситуация с дополнительным расследованием так же может "вылезти России боком" поскольку в следственной группе люди дисциплинированные, если надо работать – они работают. Сложно сказать, что там может быть нового по "закрытию воздушного коридора" ведь МИД Украины утверждает, что передал группе все необходимые материалы. В то же время обращение JIT к свидетелям с просьбой поделиться информацией о руководстве и источниках финансирования "ДНР", в частности о некоем генерале ФСБ Владимире Ивановиче, который мог быть к этому причастен - "поворот" крайне интересный.

Причем, данный "слив" произошел на фоне принятого судом в Гааге иска Украины в отношении России, согласно которому она "осуществляла военное вмешательство в дела Украины, финансировала акты терроризма и нарушала права человека миллионов граждан Украины, включая даже их право на жизнь".

Что тут скажешь: российские спецслужбы не знают или не понимают смысл выражения: "бойся своих желаний – они могут сбыться", спрашивается: вы точно дополнительного следствия хотите?

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