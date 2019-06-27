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В столице Туниса прогремело два взрыва: первые подробности

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В столице Туниса 27 июня смертник подорвал себя рядом с полицейским автомобилем. Взрыв произошел в ста метрах от французского посольства на центральной улице.

В результате теракта один полицейский погиб, еще несколько полицейских и гражданских получили ранения, передает France info.

Спустя 20 минут после первого произошел второй взрыв. Смертник привел в действие взрывное устройство рядом с зданием управления по борьбе с терроризмом.

Теракт в Тунисе

Теракт в Тунисе

France info

Теракт в Тунисе

Теракт в Тунисе

France info

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Теракт в Тунисе

Теракт в Тунисе

France info

Телеканал Sky News Arabia сообщил, что в результате второго взрыва у здания управления по борьбе с терроризмом могут быть погибшие. Пострадавшими на настоящий момент числятся 5-9 человек.

Теракт в Тунисе

Теракт в Тунисе

Alaeddin Dhahri, Twitter ​​​​​​

Теракт в Тунисе

Теракт в Тунисе

Alaeddin Dhahri, Twitter ​​​​​​

По предварительным данным, первую бомбу привела в действие женщина-смертница.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый теракт в Тунисе. Ранее в центре города Тунис прогремел мощный взрыв. Всего пострадали девять человек, в том числе восемь сотрудников полиции.

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Валевич Борис
Валевич Борис
Потом вся эта арабская нечисть морем на бревнах - плывет в Европу
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