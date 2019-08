В столице Таиланда прогремела серия взрывов: есть раненые

Серия взрывов произошла в нескольких районах столицы Таиланда Бангкоке в пятницу, 2 августа.

В результате ЧП два человека получили ранения, сообщает Bangkok Post.

По данным издания, взрывы были слышны рано утром возле станции надземного метро Chong Nonsi BTS и, по крайней мере, еще в трех других районах Бангкока.

Полиция заявила, что при взрывах в районе Суан Луанг пострадали два уборщика улиц. Других сообщений о пострадавших не поступало.

Как известно, в настоящее время в Бангкоке проходит региональная встреча министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и их коллег из мировых держав, включая Соединенные Штаты, Китай и Россию.

Police outside King Power Mahanakhon building near Chong Nonsi station of @BTS_SkyTrain where one loud bang was reported. https://t.co/G7sxux5es4

Bomb squad investigates the explosion scene near central Bangkok’s Chongnonsi skytrain station after 2 explosions injured 2 civilians Friday morning. Skytrain operates as usual and the road is not closed pic.twitter.com/qg3C7eLJ6Z