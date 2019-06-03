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В столице Судана военные открыли огонь по мирному протесту: есть погибшие

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В столице Судана, городе Хартум, спецназ открыл огонь по участникам протеста под зданием министерства обороны и штаб-квартирой армии.

По предварительным данным, были убиты два человека, пишет Al Jazeera. Силовики пытаются разогнать несколько тысяч участников митинга, которые требуют вернуть захваченную в результате военного переворота власть гражданскому правительству (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

По словам корреспондента Мохаммеда Аламини, вначале был применен слезоточивый газ, затем бросили гранаты. После этого по участникам протеста открыли огонь боевыми патронами.

"Теперь они контролируют большую часть сидячей зоны (на митинге. – Ред.) и сожгли временные клиники. Большинство протестующих рассеялись. Солдаты заблокировали все выезды в район с помощью военной техники, чтобы остановить их возвращение", – сообщил журналист.

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Участники протеста убегают от обстрела

Участники протеста убегают от обстрела

Скриншот

Военные приготовились к атаке

Военные приготовились к атаке

Скриншот

Также известно, что был ранен один из лидеров протестов Мадани Аббас Мадани. По словам очевидцев, солдаты стреляли в мирных митингующих, которые не вели себя агрессивно и не имели оружия.

"Нас атаковали Силы быстрой поддержки и полиция", – уточнил один из участников протеста.

Место столкновений

Место столкновений

Скриншот

Правящие в стране военные, в свою очередь, заявили, что начали разгон демонстрантов из-за "угрозы национальной безопасности".

Хартум на карте

Хартум на карте

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в Судане, где ранее были замечены российские наемники ЧВК "Вагнер", произошел военный переворот, в ходе которого 75-летнего президента Омара Аль-Башира свергли с поста главы государства.

Президент и министр обороны были арестованы, создан военный совет, который будет руководить страной в переходный период.

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