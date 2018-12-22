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В столице Сомали устроили мощный двойной теракт: 15 жертв, среди раненых — журналисты и замгубернатора

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По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрывов двух автомобилей-смертников в субботу утром, 22 декабря, возле президентского дворца Сомали в столице Могадишо.

Как сообщила полиция China Xinhua News, два согласованных взрыва могли привести к большему количеству смертей и ранений.

В столице Сомали устроили мощный двойной теракт: 15 жертв, среди раненых — журналисты и замгубернатора

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Теракт в Сомали

Теракт в Сомали

China Xinhua News

Теракт в Сомали

Теракт в Сомали

Twitter Radio Dalsan

Очевидцы говорят - взрывы были такими мощными, что они потрясли широкий радиус.

"Были массированные автомобильные бомбы, вызывающие панику среди жителей. Мы не знаем числа жертв, но мы слышали, как несколько человек погибли", — сказал свидетель Мухтар Абди.

Сообщается, что Мухаммед Абдулахи, заместитель губернатора Могадишо, был ранен в результате взрыва, в то время как некоторые его телохранители были убиты.

Старший репортер из Universal Television погиб во время взрыва, но судьбу его коллег еще предстоит выяснить.

Сомалийская военизированная группировка "Аль-Шабаб" взяла на себя ответственность за последнее нападение.

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В столице Сомали устроили мощный двойной теракт: 15 жертв, среди раненых — журналисты и замгубернатора

Twitter Mohamed Qadar‏

В столице Сомали устроили мощный двойной теракт: 15 жертв, среди раненых — журналисты и замгубернатора

Twitter Mohamed Qadar‏

В столице Сомали устроили мощный двойной теракт: 15 жертв, среди раненых — журналисты и замгубернатора

Twitter Mohamed Qadar‏

Как сообщал OBOZREVATEL, в Страсбурге произошел теракт, во время которого погиб известный журналист из Италии.

Место
СомалиМогадишо
Тег
теракт
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