В столице Сомали устроили мощный двойной теракт: 15 жертв, среди раненых — журналисты и замгубернатора

По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрывов двух автомобилей-смертников в субботу утром, 22 декабря, возле президентского дворца Сомали в столице Могадишо.

Как сообщила полиция China Xinhua News, два согласованных взрыва могли привести к большему количеству смертей и ранений.

Теракт в Сомали

Теракт в Сомали

Очевидцы говорят - взрывы были такими мощными, что они потрясли широкий радиус.

"Были массированные автомобильные бомбы, вызывающие панику среди жителей. Мы не знаем числа жертв, но мы слышали, как несколько человек погибли", — сказал свидетель Мухтар Абди.

Сообщается, что Мухаммед Абдулахи, заместитель губернатора Могадишо, был ранен в результате взрыва, в то время как некоторые его телохранители были убиты.

Старший репортер из Universal Television погиб во время взрыва, но судьбу его коллег еще предстоит выяснить.

Сомалийская военизированная группировка "Аль-Шабаб" взяла на себя ответственность за последнее нападение.

