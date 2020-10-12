В столице Кыргызстана повторно ввели режим ЧП из-за протестов

В столице Кыргызстана Бишкеке в понедельник, 12 октября, повторно ввели режим чрезвычайного положения из-за продолжающихся уже неделю протестов против результатов парламентских выборов.

Новое распоряжение подписал президент Сооронбай Жээнбеков, сообщил представитель его пресс-службы. Напомним, что предыдущий режим ЧП в городе должен был продлиться с 9 по 21 октября.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории Бишкека повторно вводится режим чрезвычайного положения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение обусловлено тем, что парламент в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме чрезвычайного положения на территории столицы, поэтому по закону режим должен был быть снят.

Так, в новом указе говорится, что чрезвычайное положение в Бишкеке вводится до 19 октября. Но если и этот документ не будет утвержден парламентом Кыргызстана, режим ЧП автоматически будет отменен 15 октября.

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