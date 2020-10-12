В столице Кыргызстана повторно ввели режим ЧП из-за протестов
Митинги против результатов парламентских выборов в стране продолжаются с 5 октября
Из-за обострения протестов в Бишкеке режим ЧП ввели с 9 по 21 октября
Однако парламент не смог утвердить соответствующее распоряжение президента
В столице Кыргызстана Бишкеке в понедельник, 12 октября, повторно ввели режим чрезвычайного положения из-за продолжающихся уже неделю протестов против результатов парламентских выборов.
Новое распоряжение подписал президент Сооронбай Жээнбеков, сообщил представитель его пресс-службы. Напомним, что предыдущий режим ЧП в городе должен был продлиться с 9 по 21 октября.
"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории Бишкека повторно вводится режим чрезвычайного положения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что решение обусловлено тем, что парламент в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме чрезвычайного положения на территории столицы, поэтому по закону режим должен был быть снят.
Так, в новом указе говорится, что чрезвычайное положение в Бишкеке вводится до 19 октября. Но если и этот документ не будет утвержден парламентом Кыргызстана, режим ЧП автоматически будет отменен 15 октября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 октября, на следующий день после парламентских выборов в Кыргызстане, люди вышли на акции протеста на площадь Ала-Тоо в Бишкеке и ряде других городов страны.
Участники митинга выступили против предварительных итогов голосования, согласно которым большинство голосов получили провластная партия "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан".
6 октября протесты продолжились. Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала итоги выборов недействительными.
В результате столкновений с силовикам скончался первый протестующий, еще 590 человек пострадали. По данным Минздрава, госпитализированы 150 пострадавших, 13 из них – в реанимации.
6 октября в отставку подали премьер Кубатбек Боронов и спикер парламента республики Дастан Джумабеков.
Митингующие захватили здание парламента (Белый дом), в котором также находится администрация президента, и ряд других госучреждений. Здание парламента подожгли.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о своей готовности уйти в отставку, однако сделает он это после того, как "страна встанет на путь законности".
9 октября, в Бишкеке произошли новые столкновения между митингующими сторонами. Очевидцы заявляли, что на площади Ала-Тоо в центре города были слышны звуки стрельбы, в толпу летели камни.