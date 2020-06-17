В столице Китая усилили карантин из-за новой вспышки коронавируса

Карина Бондаренко Мир 08:01, 17.06.2020 Обновлено: 08:22, 17.06.2020

В столице Китая Пекине усилили карантин из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. В городе зарегистрировали 106 случаев заражения за последние пять дней.

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Власти перевели учебный процесс в школах и вузах в дистанционный режим, закрыли детские садики, все развлекательные и спортивные заведения, передает "ТСН".

Уровень опасности в Пекине подняли с первого на второй. Кроме того, чиновники назвали ситуацию в столице "очень серьезной". Людям порекомендовали перейти в удаленный режим работы.

Выезд из города без веских причин запрещен. Выезжающие должны предоставлять результаты тестов на коронавирусную инфекцию, вьезжающие – пройти тестирование. В Пекине также заблокированы 29 жилых районов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что власти Китая заблокировали некоторые районы Пекина и ввели ограничения на перемещения граждан, пытаясь сдержать новую вспышку коронавируса.

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