В столице Италии решили ввести комендантский час из-за коронавируса

В столице Италии Риме и всем регионе Лацио вводят ночной комендантский час в связи с ускорением темпов распространения коронавируса (COVID-19).

Как пишет Corriere Della Sera, соответствующее распоряжение одобрили губернатор Лацио Никола Зингаретти и министр здравоохранения Роберто Сперанца.

С пятницы, 23 октября, местным жителям будет запрещено находиться на улице с полуночи до 05:00 утра.

Исключение будет распространяться только на отдельные категории граждан – прежде всего на тех, кто в это время едет на работу или с работы, а также в случае неотложных обстоятельств.

При этом популярные места собрания людей будут закрывать уже с 18:00 – или полностью, или ограничивать к ним доступ. Магазины пока смогут продолжить работу без дополнительных ограничений.

Комендантский час введен на один месяц.

Также со следующей недели школы должны перевести 50% учащихся на дистанционное обучение, с приоритетом обучения в классе для выпускников; университеты – 75% студентов.

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